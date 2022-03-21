Как избавиться от темных кругов под глазами: советы косметолога

Косметолог-трихолог Людмила Симко-Шульгина рассказала о причинах появления темных кругов под глазами и о том, как от них избавиться.







В первую очередь, эксперт отмечает, что есть пять главных факторов, которые могут спровоцировать образование темных кругов и пятен. И если вы думаете, что такая неприятность от недосыпа, то вы ошибаетесь.





Одна из причин — темная кожа. Возможно, у вас генетически есть предрасположенность к концентрации темного пигмента в зоне нижних век. В этом случае решить проблему не так просто. Помочь смогут химические пилинги, лазерные и фотопроцедуры.



«Еще один фактор — тонкая кожа. Таких девушек часто называют белоснежками. Сквозь кожу просвечивают сосуды, именно они создают эффект синяков. Решение есть. Чтобы уплотнить кожу, стоит пройти курс процедур биоревитализации или мезотерапии», — говорит специалист.

Банальная, но часто встречающаяся проблема — вы неправильно смываете макияж. Если вы слишком трете кожу, используя при этом средства, не предназначенные для деликатной зоны вокруг глаз, вы разрушаете защитную липидную оболочку. Как результат раздражение и сухость. Чтобы избежать такой проблемы, пользуйтесь деликатными средствами для демакияжа с пометкой «Для зоны вокруг глаз».



Способствовать появлению темных кругов под глазами может и курение — из-за нарушения кислородного обмена в организме. Кровь загустевает и застаивается. Бросайте курить. Результат увидите не только под глазами.





И, наконец, пятая проблема — возрастные изменения. Их, увы, избежать невозможно, но отодвинуть во времени можно попробовать. Для этого нужно восполнять дефицит коллагена и эластина.



