Кардиолог Гаврилюк: небольшое количество сала помогает сохранить здоровым сердце

«По составу жиров сало приближено, как ни странно, к оливковому маслу… оно богато суперполезной олеиновой жирной кислотой, содержит меньше «плохих» и больше «хороших» жиров чем сливочное масло, не содержит трансжиров», - приводится заключение медика в «КП».

Кардиолог Гаврилюк констатирует: благодаря питанию могут быть предотвращены такие опасные сосудистые заболевания как гипертония, инфаркт или инсульт. В частности, помогает сохранить здоровым сердце (и сосуды) употребление полезных жирных кислот. По словам врача, насыщенный жир, содержащийся в мясе и молочных продуктах, должен составлять лишь очень небольшую часть всех питательных веществ в ежедневном меню.В то же время кардиолог Гаврилюк отметила, что небольшое количество сала помогает сохранить здоровым сердце, его эффект сопоставим с действием оливкового масла.Другие полезные вещества, содержащиеся в сале, – это витамин D, витамин E, селен, цинк.Гаврилюк подчеркнула, что сало следует есть исключительно в умеренном количестве – например, в составе бутерброда дважды или трижды в неделю. Кроме того, важно контролировать количество соли и не злоупотреблять ею в составе продукта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие внешние симптомы могут говорить о сердечно-сосудистых проблемах.

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