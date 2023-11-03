Врач Соломатина сообщила о способности мяты снижать давление

«Мята хорошо успокаивает и понижает давление, расширяя сосуды», - заявила специалистка «Москве 24».

Врач Соломатина посоветовала обратить внимание на мяту тем, кто испытывает стресс или плохо засыпает. По словам медика, употребление мяты дает успокоительный эффект, расслабляет, бывает полезным в этом качестве как естественное снотворное.Также Соломатина сообщила о способности мяты снижать давление.Еще одно полезное свойство мяты заключается в том, что она действует как спазмолитик. Вдобавок ей присуще желчегонное действие – мята помогает пищеварению справиться с тяжелыми, мясными блюдами.Принимать мяту можно и для борьбы с тошнотой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не следует употреблять на завтрак пожилым людям.

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