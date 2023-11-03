Врач Соломатина сообщила о способности мяты снижать давление
Врач-диетолог Елена Соломатина: мята способна снижать артериальное давление, расширяя кровеносные сосуды.
Врач Соломатина посоветовала обратить внимание на мяту тем, кто испытывает стресс или плохо засыпает. По словам медика, употребление мяты дает успокоительный эффект, расслабляет, бывает полезным в этом качестве как естественное снотворное.
Также Соломатина сообщила о способности мяты снижать давление.
«Мята хорошо успокаивает и понижает давление, расширяя сосуды», - заявила специалистка «Москве 24».
Еще одно полезное свойство мяты заключается в том, что она действует как спазмолитик. Вдобавок ей присуще желчегонное действие – мята помогает пищеварению справиться с тяжелыми, мясными блюдами.
Принимать мяту можно и для борьбы с тошнотой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не следует употреблять на завтрак пожилым людям.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий