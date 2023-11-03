Натуральные слабительные при запорах: увеличивают объем стула и смягчают его
Слабительные лекарственные препараты используют для облегчения симптомов запора. Но у них, как и у всех таблеток, есть побочные эффекты, поэтому натуральные средства всегда популярны.
Медики рекомендуют включить в свой рацион натуральные слабительные, чтобы улучшить пищеварение и регулировать опорожнение кишечника.
Как действуют натуральные слабительные?
- Увеличивают объем стула
- Смягчают стул
- Способствуют всасыванию воды с калом
- Стимулируют работу кишечника
Какие продукты являются натуральными слабительными?
- Продукты с высоким содержанием клетчатки: цельнозерновой хлеб и хлопья, фрукты, овощи, орехи, семена и бобовые
- Продукты, богатые магнием: листовая зелень, авокадо, орехи, обогащенные злаки, семена чиа, темный шоколад и жирная рыба
- Пробиотические продукты: натуральный йгурт, сыр, брокколи, чернослив, соевые бобы, семена чиа, инжир
Какие напитки являются натуральными слабительными?
- Вода. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы смягчить сухой стул и улучшить пищеварение.
- Сливовый сок: он может помочь предотвратить образование твердого, комковатого стула.
- Кофе: Кофеин стимулирует опорожнение кишечника, усиливая его сокращения.
Какие растения являются натуральными слабительными? Обращаем внимание, что травы не следует применять без консультации с врачом, у некоторых из них сильный эффект.
- Сенна: сильное природное стимулирующее слабительное средство. Вызывает сокращения мышц, выстилающих кишечник.
- Имбирь: может ускорить пищеварительную деятельность, а также предотвратить вздутие живота и спазмы.
- Мята перечная: мятный чай пьют для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Оказывает успокаивающее действие на пищеварительный тракт, может облегчить запор.
- Алоэ вера: сок, чай и пищевые добавки алоэ вера помогают справиться с периодическими запорами, улучшая перистальтику.
Другие натуральные слабительные
- Массаж живота
- Тренировка кишечника: старайтесь ходить в туалет каждый день в одно и то же время
- Физические упражнения
При употреблении слабительных, особенно в избытке, возможны побочные эффекты.
- Боль в животе
- Вздутие живота
- Газообразование
- Диарея
Длительное употребление любого слабительного может сделать вас зависимым от него, пишет The Health.
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