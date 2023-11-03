Натуральные слабительные при запорах: увеличивают объем стула и смягчают его

Увеличивают объем стула

Смягчают стул

Способствуют всасыванию воды с калом

Стимулируют работу кишечника

Продукты с высоким содержанием клетчатки: цельнозерновой хлеб и хлопья, фрукты, овощи, орехи, семена и бобовые

Продукты, богатые магнием: листовая зелень, авокадо, орехи, обогащенные злаки, семена чиа, темный шоколад и жирная рыба

Пробиотические продукты: натуральный йгурт, сыр, брокколи, чернослив, соевые бобы, семена чиа, инжир

Вода. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы смягчить сухой стул и улучшить пищеварение.

Сливовый сок: он может помочь предотвратить образование твердого, комковатого стула.

Кофе: Кофеин стимулирует опорожнение кишечника, усиливая его сокращения.

Сенна: сильное природное стимулирующее слабительное средство. Вызывает сокращения мышц, выстилающих кишечник.

Имбирь: может ускорить пищеварительную деятельность, а также предотвратить вздутие живота и спазмы.

Мята перечная: мятный чай пьют для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Оказывает успокаивающее действие на пищеварительный тракт, может облегчить запор.

Алоэ вера: сок, чай и пищевые добавки алоэ вера помогают справиться с периодическими запорами, улучшая перистальтику.

Массаж живота

Тренировка кишечника: старайтесь ходить в туалет каждый день в одно и то же время

Физические упражнения

Боль в животе

Вздутие живота

Газообразование

Диарея

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.