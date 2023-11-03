Натуральные слабительные при запорах: увеличивают объем стула и смягчают его

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/patient-experiencing-stomachache_7571993.htm#query=abdominal%20pain&position=16&from_view=search&track=ais
живот

Слабительные лекарственные препараты используют для облегчения симптомов запора. Но у них, как и у всех таблеток, есть побочные эффекты, поэтому натуральные средства всегда популярны.

Медики рекомендуют включить в свой рацион натуральные слабительные, чтобы улучшить пищеварение и регулировать опорожнение кишечника.

Как действуют натуральные слабительные?
  • Увеличивают объем стула
  • Смягчают стул
  • Способствуют всасыванию воды с калом
  • Стимулируют работу кишечника

Какие продукты являются натуральными слабительными?
  • Продукты с высоким содержанием клетчатки: цельнозерновой хлеб и хлопья, фрукты, овощи, орехи, семена и бобовые
  • Продукты, богатые магнием: листовая зелень, авокадо, орехи, обогащенные злаки, семена чиа, темный шоколад и жирная рыба
  • Пробиотические продукты: натуральный йгурт, сыр, брокколи, чернослив, соевые бобы, семена чиа, инжир

Какие напитки являются натуральными слабительными?
  • Вода. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы смягчить сухой стул и улучшить пищеварение.
  • Сливовый сок: он может помочь предотвратить образование твердого, комковатого стула. 
  • Кофе: Кофеин стимулирует опорожнение кишечника, усиливая его сокращения. 

Какие растения являются натуральными слабительными? Обращаем внимание, что травы не следует применять без консультации с врачом, у некоторых из них сильный эффект.

  • Сенна: сильное природное стимулирующее слабительное средство. Вызывает сокращения мышц, выстилающих кишечник. 
  • Имбирь: может ускорить пищеварительную деятельность, а также предотвратить вздутие живота и спазмы.
  • Мята перечная: мятный чай пьют для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Оказывает успокаивающее действие на пищеварительный тракт, может облегчить запор.
  • Алоэ вера: сок, чай и пищевые добавки алоэ вера помогают справиться с периодическими запорами, улучшая перистальтику.

Другие натуральные слабительные
  • Массаж живота 
  • Тренировка кишечника: старайтесь ходить в туалет каждый день в одно и то же время
  • Физические упражнения

При употреблении слабительных, особенно в избытке, возможны побочные эффекты.
  • Боль в животе
  • Вздутие живота
  • Газообразование
  • Диарея

Длительное употребление любого слабительного может сделать вас зависимым от него, пишет The Health.

Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Трава сенна: все полезные свойства для организма (не только слабительное)
Эксперты определили лучшие продукты от запора
Запор: 5 продуктов для облегчения запора и 5 продуктов, которых следует избегать
Теги : запор, слабительные