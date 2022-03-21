Социальные сети подталкивают женщин к «ковбойскому ботоксу»
Британский парламентарий Лора Тротт предупреждает, что из-за социальных сетей на женщин оказывается чрезмерное давление, которое усиливает их неуверенность в себе. А из-за этого они прибегают к так называемому «ковбойскому ботоксу», способному вызвать необратимые повреждения.
Ковбойскими называют инъекции ботокса, которые проводятся не в специализированных клиниках, а в самых разных местах - от косметологических кабинетов до офисов зубных врачей и офтальмологов, которые не имеет никакого отношения к пластической хирургии, но занимаются этим из-за высокой доходности этой отрасли. В последние годы инъекции ботокса стали проводить и уже на дому клиентов, причём на них решаются и врачи, и медсёстры, и фармацевты, и даже люди, которые не имеют медицинского образования. Между тем ошибка в проведении этой процедуры, неправильный подбор инструментов, дозировки и тому подобные оплошности могут привести к очень серьёзным и необратимым повреждениям. Но эти «ковбои ботокса» предлагают всё большему количеству потенциальных клиентов существенные скидки, из-за которых они и не обращаются в сертифицированные клиники красоты.
Британский парламентарий Лора Тротт полагает, что социальные сети с их культом вечной молодости оказывают жёсткое психологическое давление на девушек и молодых женщин, которые обращаются за уколами ботокса. В большинстве случаев из-за возраста им эти инъекции даже не нужны, но они почему-то считают, что с помощью этих уколов можно обеспечить себе профилактику возрастных морщин. Напомним, что токсин ботулизма на срок от трех до шести месяцев парализует лицевые мышцы, не позволяя им складываться в морщины, но это не дает профилактики от возникновения морщин через годы после уколов, и для сохранения эффекта инъекции приходится делать по два-три раза в год.
По мнению парламентария, социальные сети необходимо сделать более безопасными для неокрепших умов, поскольку уже сейчас, по статистике, 80% людей, обращающихся за косметическими услугами, находят информацию о них в социальных сетях. Именно там, глядя на фотографии знаменитостей и каких-то успешных друзей, женщины принимают решения о необходимости омолодиться. Ну а в последние годы за ботоксом всё более активно обращаются мужчины. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лора Тротт
Красота
Член британского парламента
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