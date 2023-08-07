Онколог Беджанян: отличить геморрой от рака кишечника можно по оттенку крови
Хирург-онколог Аркадий Беджанян объяснил в интервью, как отличить схожие в своем проявлении симптомы геморроя и рака кишечника.
В интервью хирурга-онколога Аркадия Беджаняна прозвучало предупреждение о схожести признаков геморроя и колоректального рака. В части, при двух заболеваниях наблюдается выделение крови из ректальной области. По словам врача, отличить геморрой от рака кишечника можно по оттенку крови.
«При раке кишечника как и при геморрое кровотечение может отмечаться после дефекации. Однако кровь по цвету будет другой – темной или даже черной, а иногда смешана с испражнениями», - объяснил онколог Беджанян aif.ru.
Кроме того, при геморрое часто помогает использование местных терапевтических средств, и если действовать в соответствии с рекомендациями лечащего врача, можно добиться значительной ремиссии. Кроме того, в случае геморроя бывают эффективными меры, связанные с отдыхом, снятием стресса. При раке кишечника все это не помогает, выделение крови продолжается и на его фоне возникает железодефицитная анемия.
Онколог Беджанян посоветовал в тех случаях, когда неблагополучные симптомы состояний, кажущихся кишечным расстройством или геморроем, оказываются беспричинно стойкими или ухудшаются со временем, – обязательно консультироваться с врачом о необходимости обследования. Такая клиническая картина вполне может говорить о развитии рака кишечника.
«Геморрой обычно – прерогатива молодых людей. Рак кишечника чаще диагностируется у тех, кто перешагнул 50-летний рубеж», - констатировал врач.
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Аркадий Беджанян
Здоровье
онколог-хирург, доктор медицинских наук
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