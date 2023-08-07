Нутрициолог Строков: не злоупотребляйте протеиновыми коктейлями - "небезопасно"

У протеинового порошка есть и недостатки. Когда вы едите избыток белка , он откладывается в виде жира. Почки также могут подвергаться стрессу, особенно при существующих проблемах.

Кроме того, добавки в некоторые порошки могутВы не должны пренебрегать настоящими продуктами, которые содержат множество питательных веществ, вместо протеинового порошка. Долгосрочные затраты на высококачественный протеиновый порошок могут быть высокими.

В центре внимания потенциальные недостатки протеинового порошка

"Протеиновые порошки, без сомнения, могут быть удобным способом удовлетворить ваши потребности в белке, особенно для тех, кто занимается интенсивной программой упражнений или имеет особые диетические потребности. Тем не менее, важно учитывать потенциальные недостатки и ответственно относиться к их использованию", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Цельные продукты содержат не только белок, но и множество других необходимых питательных веществ, таких как витамины, минералы, клетчатка и полезные жиры. Злоупотребление протеиновым порошком может привести к тому, что вы пренебрежете этими важными питательными веществами".

Белок необходим для наращивания мышечной массы и восстановления тканей. Однако чрезмерное потребление протеинового порошка приводит к избытку белка. Ваше тело может обрабатывать только определенное количество белка за раз, а остальное преобразуется в энергию или даже откладывается в виде жира.Потребление протеинового порошка никогда не должно заменять здоровую и сбалансированную диету.Обычно протеиновый порошок критикуют за возможную нагрузку на почки. Если у вас уже есть проблемы с почками или вы не пьете достаточно воды, чтобы вывести лишние продукты жизнедеятельности, протеиновые порошки могут еще больше нагрузить почки.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые укрепляют вашу печень.

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