Врач Маскин: последствием приема обезболивающих могут быть болезни ЖКТ и сердца

«Это могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы», - поделился медик с «Газетой.Ru».

«Эти препараты влияют на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза».

Врач Маскин сообщил, что последствия не согласованного с врачом приема обезболивающих могут быть очень опасными. В частности, из-за бесконтрольного и длительного употребления этих препаратов могут возникать болезни ЖКТ и сердца.Максим Маскин уточнил, что при частом применении обезболивающих возникает риск повреждения слизистой оболочки желудка, развития воспаления и язвенной болезни, а также кровотечений в пищеварительном тракте. Что касается состояния сердечно-сосудистой системы, врач предупредил:Помимо того, в результате длительного использования обезболивающих могут пострадать печень, почки, добавил специалист. Он указал на то, что данные средства способны вызывать у людей привыкание и зависимость. Если болевые ощущения беспокоят достаточно долго, не следует «гасить» их таблетками – необходимо выяснят причину такой боли, посещая врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях могут возникать мешки под глазами.

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