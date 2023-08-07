Врач Маскин: последствием приема обезболивающих могут быть болезни ЖКТ и сердца

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прием лекарства

Врач Максим Маскин рассказал о том вреде, который наносит организму неправильное использование обезболивающих средств.

Врач Маскин сообщил, что последствия не согласованного с врачом приема обезболивающих могут быть очень опасными. В частности, из-за бесконтрольного и длительного употребления этих препаратов могут возникать болезни ЖКТ и сердца.

«Это могут быть нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы», - поделился медик с «Газетой.Ru».

Максим Маскин уточнил, что при частом применении обезболивающих возникает риск повреждения слизистой оболочки желудка, развития воспаления и язвенной болезни, а также кровотечений в пищеварительном тракте.  Что касается состояния сердечно-сосудистой системы, врач предупредил:

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«Эти препараты влияют на функцию сосудов и повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркта, инсульта, тромбоза».

Помимо того, в результате длительного использования обезболивающих могут пострадать печень, почки, добавил специалист. Он указал на то, что данные средства способны вызывать у людей привыкание и зависимость. Если болевые ощущения беспокоят достаточно долго, не следует «гасить» их таблетками – необходимо выяснят причину такой боли, посещая врача.

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Максим Маскин
Максим Маскин
Здоровье
главный врач Лаборатории «Гемотест»
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