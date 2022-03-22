Врач назвала эффективные методы борьбы с целлюлитом



Иммунолог-генетик Людмила Гончарова рассказала, каких правил необходимо придерживаться женщинам, которые хотят победить целлюлит.





Сразу стоит разобраться, что собой представляет целлюлит. Это нарушение работы жировой клетки, которое возникает из-за неправильного питания. Как результат появляется ненавистная «апельсиновая корка».





По сути, это то, что не переварилось и не усвоилось в кишечнике. Оно отложилось в жировую клетку, которая имеет способность увеличиваться в размере в 200 раз!





«Клетка становится больше, соответственно, организм пытается ее удержать в цитоплазматической мембране. Для этого он перетягивает клетку, как авоська, соединительнотканными тяжами. Именно эти перетяжки мы видим под кожей в виде целлюлита», — поясняет эксперт.



Целлюлит — это не просто косметический поверхностный дефект. Это результат глубоких внутренних процессов. Поэтому одними массажами его не разбить.



Что может действительно помочь? Кардинальный пересмотр системы питания, водный баланс и здоровые пищевые привычки. Вычеркиваем из меню соленья, сладости, маринады, консервацию. Минимальный объем воды — 50 мл на 1 кг веса каждый день!



Измениться и стать лучшей версией себя может каждый. Главное — захотеть.