«В медицине принято выделять три вида панкреатита – острый, реактивный и хронический. У каждого из них свои причины и свои характерные симптомы», - сообщила медик «Известиям».

«Если случился острый приступ панкреатита, следует незамедлительно вызвать скорую помощь. До приезда врачей можно положить на область солнечного сплетения лед, бутылку с холодной водой, а также принять любое спазмолитическое средство», - посоветовала эксперт.

Врач Зубова рассказала, что поджелудочная железа обеспечивает организм разными типами ферментов, благодаря которым происходит расщепление белков, жиров и углеводов. Для этого выработанные железой ферменты поступают в кишечник. Если возникают нарушения, препятствующие их оттоку из поджелудочной железы, она начинает «переваривать» саму себя – на этом фоне и развивается панкреатит.Хирург Зубова рассказала о симптомах трех видов панкреатита.поджелудочная железа воспаляется внезапно, способствуя появлению резкой опоясывающей боли в животе или левом подреберье. Кроме того, пострадавший человек ощущает тошноту, изжогу и метеоризм, у него повышается температура, могут пожелтеть белки глаз.наблюдаются расстройства пищеварения и стула, ухудшение аппетита и потеря веса, бледность кожи или желтуха, дискомфорт или болезненность в верхней части живота. Развитие данного вида панкреатита часто наблюдается при злоупотреблении алкоголем.поджелудочная железа воспаляется вследствие заболеваний других органов ЖКТ. Помимо характерной боли в животе, тошноты и рвоты у пострадавшего падает давление и незначительно повышается температура.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется диабет первого и второго типов.

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