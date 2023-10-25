Хирург Зубова рассказала о симптомах трех видов панкреатита

664 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/this-kind-of-ilness-is-very-serious_11208671.htm#query=abdominal%20pain&position=12&from_view=search&track=ais
боль в животе

Хирург Нина Зубова: при панкреатите происходит воспаление поджелудочной железы.

Врач Зубова рассказала, что поджелудочная железа обеспечивает организм разными типами ферментов, благодаря которым происходит расщепление белков, жиров и углеводов. Для этого выработанные железой ферменты поступают в кишечник. Если возникают нарушения, препятствующие их оттоку из поджелудочной железы, она начинает «переваривать» саму себя – на этом фоне и развивается панкреатит.

«В медицине принято выделять три вида панкреатита –  острый, реактивный и хронический. У каждого из них свои причины и свои характерные симптомы», - сообщила медик «Известиям».

Хирург Зубова рассказала о симптомах трех видов панкреатита.

При остром поджелудочная железа воспаляется внезапно, способствуя появлению резкой опоясывающей боли в животе или левом подреберье. Кроме того, пострадавший человек ощущает тошноту, изжогу и метеоризм, у него повышается температура, могут пожелтеть белки глаз.

При хроническом наблюдаются расстройства пищеварения и стула, ухудшение аппетита и потеря веса, бледность кожи или желтуха, дискомфорт или болезненность в верхней части живота. Развитие данного вида панкреатита часто наблюдается при злоупотреблении алкоголем.

При реактивном поджелудочная железа воспаляется вследствие заболеваний других органов ЖКТ. Помимо характерной боли в животе, тошноты и рвоты у пострадавшего падает давление и незначительно повышается температура.

«Если случился острый приступ панкреатита, следует незамедлительно вызвать скорую помощь. До приезда врачей можно положить на область солнечного сплетения лед, бутылку с холодной водой, а также принять любое спазмолитическое средство», - посоветовала эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется диабет первого и второго типов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Нина Зубова
Нина Зубова
Здоровье
врач-хирург, колопроктолог
Читать MedikForum.ru в
Диабет, панкреатит и рак: врач рассказала о симптомах болезней поджелудочной железы
Хирург Зубова: ранние симптомы рака почки напоминают переутомление или простуду
Как распознать воспаление поджелудочной железы – панкреатит?
Теги : панкреатит, симптомы заболевания, Нина Зубова
Врач Романенко предупредила о негативном влиянии сниженного атмосферного давления
Врач Деревянко посоветовала россиянам употреблять йодированную соль
Врач Селиверстова: сладкое влияет на появление диабета не прямо, а косвенно