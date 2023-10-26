Врач Лебедева: продукты с сахаром вызывают гликацию коллагена и старение

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сладкий пирог

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о продуктах, провоцирующих ускоренное старение из-за вызываемой ими гликации коллагена.

Врач Лебедева рассказала, что за появление некоторых изменений во внешности бывает ответствен чрезмерно употребляемый людьми сахар. Специалистка сообщила, что существует такое явление как гликация коллагена – белка, обеспечивающего коже упругость и гладкость. Когда в большом количестве поедаются продукты, содержащие сахар, происходит «засахаривание» коллагена, ведущее к его видоизменению и разрушению. В результате значительно ухудшается качество кожи. Таким образом, уточнила врач Лебедева, продукты с сахаром вызывают гликацию коллагена и старение

«Морщины, дряблость, провисание контуров лица, гиперпигментация, расширенные капилляры и отеки. Возникает это все из-за засахаривания или гликации коллагена. Суть в том, что идет разрушение коллагена конечными продуктами гликации (AGE)», - проинформировала медик в Telegram.

По словам Лебедевой, отказавшись от вредных продуктов, можно приостановить нежелательный процесс старения:

«Необходимо отказаться от десертов и содержащих AGE продуктов».

Что именно эксперт советует исключить: жареную картошку, а также другие блюда, в которых ингредиенты зажариваются до корочки (например, тот же шашлык). Не стоит употреблять в пищу и хлебные корочки. Предпочтение нужно отдавать свежим малообработанным продуктам, избегать полуфабрикатов и готовых продуктов промышленного производства.

Среди других полезных для поддержания молодости привычек врач выделила тщательное пережевывание пищи, полноценный сон, питье воды, регулярное выполнение  физических упражнений.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : старение кожи, вред сахара, Диляра Лебедева
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