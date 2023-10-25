Диетолог Кабанов: худеющим лучше отказаться от мяса и молочных продуктов на ужин

«Любой переизбыток насыщенных жирных кислот, которых слишком много в мясе и мясных субпродуктах, чреват проблемами с сердцем, сосудами, возникновением диабета и ожирения», - предупредил он в беседе с порталом Pravda.Ru.

«Лучше съесть небольшую порцию орехов или овощной салат с растительным маслом».

Диетолог Кабанов посоветовал худеющим людям отказаться от некоторых продуктов в своем вечернем меню. Прежде всего, ужин не должен содержать никаких сластей, особенно промышленного производства. Если прием немыслим без чего-то сладкого, можно съесть небольшую порцию фруктов либо сухофруктов, подсказал эксперт.Кроме того, заметил Кабанов, худеющим лучше отказаться от употребления на ужин мяса и молочных продуктов. Объясняя, почему не стоит есть вечером мясо, диетолог указал на высокое содержание в нем насыщенного жира, поедание которого сопряжено с риском опасных проблем со здоровьем. Эксперт заявил, что в позднее время суток следует отдать предпочтение белку растительного происхождения.Что касается молочных продуктов, Кабанов напомнил: они являются источником природных трансжиров, и наиболее жирная «молочка» содержит их слишком много. По словам диетолога, для ужина больше подойдут продукты с ненасыщенными жирными кислотами:Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые особенно сильно вредят здоровью сосудистой системы.

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