Дерматолог рассказала, можно ли использовать солнцезащитные средства с тональным эффектом

«Важно знать, что эффективность защиты от избытка УФ-лучей определяется не дополнительными свойствами средства, а величиной SPF и PPD», — объясняет эксперт.

Эксперт отмечает, что вопросы на эту тему пациентки задают ей достаточно часто. А учитывая, что впереди жаркое время года, актуальность темы будет только расти.Это значит, что если производитель гарантирует положенные хорошему солнцезащитному крему SPF от 30 и выше и широкий спектр защиты (значок «UVB + UVA»), то дальше уже не имеет особого значения, какими еще дополнительными свойствами обладает этот крем: маскирующими, успокаивающими, увлажняющими и так далее. Со своей основной функцией этот крем точно справится.Что касается совмещения свойства SPF именно с тонирующим эффектом, то это не так уж сложно. Самыми надёжными фильтрами солнцезащиты являются минеральные — белого цвета. Они как раз и дают возможность создавать красивые бежевые оттенки с помощью добавления пигментов.Вопрос в другом — такое средства не всегда получается нанести на кожу в достаточном количестве для полноценной защиты. Но если вы подобрали нужный тон и вас устраивает результат, пользуйтесь на здоровье!