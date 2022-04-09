Косметолог назвала 4 ошибки, которые приводят к высыпаниям на коже

«Часто встречающаяся ошибка — агрессивная умывалка или очищение лица мылом. При выборе умывалки обращайте внимание на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строчках или отсутствовать вообше. Мыло оставьте для рук, умывать им лицо нельзя!», — говорит специалист.

Красивая чистая кожа — мечта всех женщин. Но, увы, таким подарком природа одарила далеко не всех. И чтобы добиться идеального результата, некоторым приходится прикладывать сверх усилия. В погоне за красивой кожей, некоторые, мягко говоря, переусердствуют и допускают ошибки, которые приводят к обратному эффекту.Еще одна популярная ошибка — игнорирование тоника. Многие не понимают, зачем он нужен. А часто бывает, что причина высыпаний кроется именно в нарушенном РН-балансе кожи. Задача тоника как раз и заключается в том, чтобы восстановить РН-баланс кожи после жесткой воды и щелочной умывалки.Злоупотреблять скрабами и различными щетками для очищения лица также не стоит, особенно при наличии воспалений на коже. Скрабы могут травмировать кожу и разнести содержимое гнойничков и акне по всему лицу.И напоследок. Никогда не протирайте и не прижигайте прыщи спиртом, а также не используйте аптечные препараты от акне по совету подруги без назначения врача. То, что помогло кому-то, может навредить вам.