Терапевт Чайкин: при приеме витаминов нужно правильно употреблять кофе и чай

«Желательно учитывать, что есть продукты, которые могут помешать усвоению витаминов (кофе, черный и зеленый чай), поэтому лучше употреблять их в разное время», - поделился врач рекомендацией в комментарии «Газете.Ru»

«Также витамины могут хуже усваиваться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта», - объяснил терапевт.

«Бесконтрольный прием витаминов может не принести пользы и даже навредить», - заявил терапевт Константин Чайкин.

Терапевт Чайкин констатировал, что при приеме витаминов нужно правильно употреблять кофе и чай. Неправильное употребление кофеинсодержащих напитков делает его фактически бесполезным.Чайкин добавил, что обычно прием витаминов назначается на первую половину дня, причем они принимаются вместе с едой или сразу же после.Он подчеркнул, что правильнее всего принимать те витамины, которые рекомендовал и дозировал лечащий врач. Как правило, потребность организма в витаминных добавках определяется результатами анализа крови.Медик обратил внимание на то, что организмом может усвоиться лишь некоторое количество витаминов. Если, например, человек принимает добавки с витаминами А, Е, D бесконтрольно, они способны накапливаться, с чем связан риск различных нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают обеспечить организм витамином В12.

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