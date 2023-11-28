Врач Зааль рассказал об очевидных признаках рака прямой кишки

Рак прямой кишки

«К ним и относятся полипы прямой кишки. Они являются одними из самых распространённых предраковых состояний. Если их не оперировать, они могут перерастать в рак. Полипы опасны в отношении локализации: они чаще всего переходят в раковые опухоли», — объясняет Зааль.

Симптомы

«Первым симптомом рака прямой кишки может стать нарушение стула. То есть у человека с дефекацией все хорошо, но внезапно его начинают беспокоить запоры или вовсе отсутствует стул, или наоборот слишком жидкий. Еще одним симптомом считается выделение алой крови при дефекации», — рассказывает врач.

"Иногда рак кишечника может вызвать закупорку. В этом случае вы почувствуете вздутие живота, запор или у вас может возникнуть рвота. У вас также могут возникнуть схваткообразные боли в животе. Если у вас есть эти симптомы, вам следует как можно скорее обратиться к врачу", - говорит Воробьев.

Диагностики рака





из-за чего возникает это онкологическое заболевание.Как объясняет колопроктолог Рами Зааль, рак прямой кишки – это злокачественное заболевание, при котором опухолевые клетки образуются из ткани прямой кишки.На сегодняшний день не выявлены однозначные причины развития рака прямой кишки, но есть известные предрасполагающие факторы заболевания.Обследование на рак кишечника при отсутствии симптомов называется скринингом. Он может обнаружить полипы или ранний рак. Если рак обнаружен на ранней стадии, его можно вылечить и значительно повысить ваши шансы на выживание.Образец стула анализируется на наличие крови, которую можно увидеть только с помощью микроскопа.Этот новый тест позволяет выявить кровь в кале с помощью специального химического вещества, которое реагирует на белок в эритроцитах. Обследование можно пройти без диетических ограничений, обычно необходимых для анализа кала на скрытую кровь.Ваш врач возьмет кровь, чтобы проверить,Кроме того, он может проверить, насколько хорошо работают ваша печень и почки.Колоноскопия является наиболее надежным и предпочтительным методом скрининга для выявления аномальных предраковых новообразований, называемых полипами.Используя трубку, которая немного длиннее ректороманоскопа, специально обученный врач осматривает внутреннюю часть толстой и прямой кишки, чтобы выявить полипы или другие аномальные ткани и удалить полипы, чтобы предотвратить рак в будущем и, возможно, для биопсии, - объясняет Воробьев.Ранее МедикФорум писал о том, что хлеб не является незаменимым продуктом.

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