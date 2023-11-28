Врачи видят связь сладкого запаха изо рта с диабетом, а запаха плесени – с циррозом

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запах изо рта

Врачам хорошо известно, то некоторые запахи, исходящие от тела (например, изо рта) бывают тесно связаны с развитием заболеваний.

В частности, врачи видят связь сладкого запаха изо рта с диабетом

«Сладкий, «фруктовый» запах является характерным признаком диабета первого типа, аутоиммунного заболевания, характеризующегося недостаточным производством инсулина и повышением уровня глюкозы в крови», - об этом сообщил британский врач, хирург Адам Фрош из больницы Листер.

В интервью Daily Mail она рассказал, что появление сладкого запаха изо рта может вызваться таким состоянием как диабетический кетоацидоз. В его случае организм становится неспособен перерабатывать в энергию глюкозу, используя вместо нее жир. Когда он начинает сжигать жир, выделяются вещества кетоны – именно они делают телесный запах диабетиков сладким.

Также хирург Адам Фрош указал на связь запаха плесени с циррозом печени. По словам эксперта, подобный плесневелый запах может исходить от тела в том случае, когда в печени разрастается соединительная тканЬ

«В число основных причин, приводящих к развитию цирроза печени, входит употребление чрезмерного количества алкоголя, воздействие некоторых лекарств, интоксикация промышленными ядами», - предупредил медик.

Врач добавил, что если запах изо рта отдает чем-то кислым, с большой вероятностью можно допустить, что у человека имеется кислотный рефлюкс.

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