Неудачные селфи толкают людей на ринопластику
Взрывная популярность селфи, наблюдаемая в последние годы, является одной из причин того, почему люди обращаются к пластическим хирургам. И чаще всего они выбирают ринопластику, то есть изменения носа.
На некоторых селфи наши носы могут выглядеть более длинными и широкими, чем они есть на самом деле. Именно поэтому люди обращаются за ринопластикой, как показало исследование ученых из Университета Техаса. Они выяснили, что молодые пациенты особенно часто выбирают эту процедуру, поскольку очень зависят от качества селфи. Если они неудачно выходят на этих фотографиях, это негативно влияет на психику и уверенность в себе.
В ходе эксперимента 30 добровольцев прошли через три фотографии. Две делались с использованием смартфона, который держали на расстоянии 30 и 45 см. Одну фотографию делали с помощью цифровой камеры, расположенной на расстоянии полутора метров. Фотографии оценивались по ключевым характеристикам, включая нос, губы, подбородок и ширину лица. По ним эти снимки и сравнивались. Также участники эксперимента ответили на вопросы об уровне удовлетворения своим изображением на фотографиях.
Выяснилось, что на селфи, сделанных с помощью смартфонов, нос выглядел на 6,4% длиннее, чем на стандартной профессиональной фотографии. Кроме того, смартфоны и селфи укоротили подбородок добровольцев визуально на 12%, по сравнению с замерами, которые были сделаны на снимках с цифровой камеры. Наконец, селфи также увеличили соотношение носа к подбородку на 17%. Из-за этого нос казался более широким по отношению к лицу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Техаса
Красота
публичный университет штата в городе Остине (Техас, США)
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