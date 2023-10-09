Вот 6 продуктов, которые помогут победить осеннее уныние и усталость

Темный шоколад

«Да, темный шоколад — единственный вид шоколада, который мы можем оправдать как полезный в очень малых дозах. Он содержит высокий уровень магния — минерала, который дает нам энергию и не дает нам чувствовать усталость», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Бананы

«Также в бананах много магния. Любите их или ненавидите, они — отличная закуска, когда вы в пути, а высокий уровень магния в них означает, что вы будете получать правильные химические вещества, чтобы компенсировать негативное воздействие САР, и в целом вы будете чувствовать себя хорошо и меньше уставать», - рассказывает Пономарева.

Красное или темное мясо

«Поедание красного и темного мяса, как известно, богато железом и является отличным способом борьбы с повседневной усталостью».

Жирная рыба

«В сочетании с естественным высоким содержанием магния в рыбе эти морские существа являются идеальным противоядием от симптомов САР», - объясняет диетолог.

Авокадо и орехи

«Авокадо и орехи не только содержат мало сахара и много клетчатки, что делает их сытными и питательными, но они также богаты магнием. И орехи, и авокадо часто считаются «суперпродуктами» из-за их многочисленных преимуществ, поэтому неудивительно, что они также способствуют чувству энергии и помогают компенсировать часть воздействия САР».

Постоянное плохое настроение

Потеря удовольствия или интереса к обычной повседневной деятельности

Раздражительность

Чувство отчаяния, вины и никчемности

Чувство вялости (нехватки энергии) и сонливости в течение дня

Спите дольше, чем обычно, и вам трудно вставать по утрам

Тяга к углеводам и набор веса

Трудности с концентрацией внимания

Снижение полового влечения.

По мере того, как в осенние месяцы температура падает и наступают ночи, многие из нас заметят изменение нашего настроения и уровня энергии.Хотя легко отмахнуться от этого как от зимней хандры, это может быть признаком чего-то более серьезного.Сезонное аффективное расстройство (САР) — это тип депрессии, связанный со сменой времен года.Оно может быть «серьезным» и оказывать «значительное» влияние на повседневную деятельность. Симптомы включаютХотя точно неизвестно, что вызывает САР, оно связано с рядом факторов. Диета может быть одним из таких факторов, и рекомендовал продукты, которые могут помочь предотвратить последствия САР.Диетолог посоветовал есть больше из следующих шести продуктов, если вы заметили какие-либо признаки расстройства.Содержание магния в этом вкусном лакомстве может быть именно тем, что вам нужно в темные месяцы.Этот популярный фрукт может «компенсировать» симптомы САР.По его словам, вегетарианцам и веганам, возможно, придется принимать добавки железа, чтобы получить те же преимущества, что и от некоторых видов мяса.В одном исследовании вегетарианцы в три раза чаще страдали от САР, а в другом — в четыре раза. Таким образом, если вы не едите мясо, убедитесь, что вы получаете приличные добавки железа, чтобы избежать САР этой зимой.Рыба богата питательным веществом под названием креатин, который, как было доказано, улучшает память и работу мозга. Однако диетолог также поделился его применением в борьбе с усталостью.Креатин может буквально улучшить выработку энергии в мозге.Вам следует подумать о посещении терапевта, если вы считаете, что у вас может быть САР, и вы изо всех сил пытаетесь справиться с этим.Ранее МедикФорум писал о пользе пробиотиков и клетчатки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.