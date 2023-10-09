Диетолог Жаровская предупредила об опасности привычки завтракать лишь чашкой кофе

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чашка кофе

Врач Татьяна Жаровская: пренебрегая нормальным завтраком и обходясь утром лишь чашкой кофе, можно заполучить обменные нарушения и жир на талии.

Врач-диетолог Жаровская предупредила в интервью об опасности привычки завтракать лишь чашкой кофе.

«Кофе способствует повышению уровня сахара в крови, и это дает человеку иллюзию сытости. Между тем организм фактически не получает питательных веществ», - отметила специалистка в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, такой обман организма на регулярной основе может спровоцировать ответные реакции, тесно связанные с нарушением обменные процессов (в частности, с нарушением белкового и жирового обмена). На этом фоне может развиться метаболический синдром, характеризуемый аномальным накоплением жировой ткани, особенно в области талии, что говорит о предрасположенности к сердечно-сосудистым патологиям.

«В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 см, а у мужчин – не более 90-92 см», - предупредила Жаровская.

По мнению диетолога, дневной рацион человека должен распределяться так, чтобы на завтрак приходилась самая большая часть потребляемых калорий. При этом допускается употребление сливочного масла, яиц, других продуктов с насыщенными жирами – их поедание содействует выделению нужной для пищеварения желчи.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Владимир Протасов посоветовал взрослым россиянам включать в повседневный рацион больше продуктов с калием и магнием, укрепляющих здоровье сердца.

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Татьяна Жаровская
Татьяна Жаровская
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : завтрак, опасность для здоровья, Татьяна Жаровская
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