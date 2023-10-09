Терапевт Звонарева: сонливость после еды возможна при нарушениях углеводного обмена

«Сонливость после еды может быть симптомом нарушения углеводного обмена. Наиболее достоверным показателем тут является гликированный гемоглобин, который показывает уровень глюкозы за последние три-четыре месяца», - проинформировала медик в беседе с «Мослентой».

«К дневной сонливости склонны и люди с ожирением, особенно, после обильного приема пищи», - заметила врач-терапевт.

Терапевт Звонарева пояснила, в частности, что появляющаяся днем тяга ко сну и сонливость после еды возможны при нарушениях углеводного обмена.Звонарева добавила, что другим распространенным фактором, объясняющим повышенную сонливость, может быт сниженная активность щитовидной железы. Когда возникают состояния постоянной апатии, потери энергии и вялости, будет не лишним проверить баланс гормонов железы, чтобы исключить гипотиреоз.Кроме того, при повышенной сонливости полезно проверить свой рацион на наличие продуктов, богатых углеводами, особенно простыми или быстрыми углеводами. Их употребление провоцирует резкие колебания уровня сахара в крови: сначала он быстро увеличивается, а затем снижается, вызывая попутно изменения в работе ряда систем организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стройные внешне люди могут страдать скрытым ожирением

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