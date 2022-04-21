Как избежать раннего появления мимических морщин?
Дерматовенеролог Светлана Чуйкова рассказала, что делать для предотвращения раннего появления морщин.
Первое, что нужно сделать — установить контроль над мимикой. Освобождайтесь от привычек хмурить лоб, щуриться, кривить рот, морщить нос и от других непроизвольных действий во время общения и в любых других жизненных ситуациях. Активная мимика сейчас — глубокие заломы в будущем.
«Второе важное правило — не растягивать кожу. Постарайтесь лишний раз не растягивать кожу, ухаживая за ней: сыворотки и кремы наносите аккуратно по массажным линиям — они идут от центра лица к краям и снизу вверх. Не трите кожу полотенцем после умывания, лучше аккуратно промокнуть», — говорит эксперт.
Регулярно увлажняйте кожу снаружи и изнутри. Используйте увлажняющие и удерживающие влагу мисты, сыворотки, маски, пейте не меньше двух литров чистой воды в день. Проходите курсами биоревитализацию у косметолога. Когда кожа обезвожена, она сразу выглядит старше, а мимические морщины становятся заметнее.
Следите за осанкой. Неправильная осанка становится причиной появления морщин на шее (так называемые кольца Венеры) и в зоне декольте. Неправильный прикус, в свою очередь, формирует глубокие морщины вокруг рта.
Используйте качественную косметику. Дешевые, просроченные и сомнительного производства средства только ускорят старение эпидермиса. Защищайте кожу от неблагоприятных факторов внешней среды. Солнечный свет, низкая температура, чрезмерная влажность стимулируют активность свободных радикалов, которые способствуют углублению складок мимического характера.
Светлана Чуйкова
Красота
Врач дерматовенеролог. Член ассоциации дерматологов-косметологов
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