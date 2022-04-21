Как избежать раннего появления мимических морщин?

«Второе важное правило — не растягивать кожу. Постарайтесь лишний раз не растягивать кожу, ухаживая за ней: сыворотки и кремы наносите аккуратно по массажным линиям — они идут от центра лица к краям и снизу вверх. Не трите кожу полотенцем после умывания, лучше аккуратно промокнуть», — говорит эксперт.

Первое, что нужно сделать — установить контроль над мимикой. Освобождайтесь от привычек хмурить лоб, щуриться, кривить рот, морщить нос и от других непроизвольных действий во время общения и в любых других жизненных ситуациях. Активная мимика сейчас — глубокие заломы в будущем.Регулярно увлажняйте кожу снаружи и изнутри. Используйте увлажняющие и удерживающие влагу мисты, сыворотки, маски, пейте не меньше двух литров чистой воды в день. Проходите курсами биоревитализацию у косметолога. Когда кожа обезвожена, она сразу выглядит старше, а мимические морщины становятся заметнее.Следите за осанкой. Неправильная осанка становится причиной появления морщин на шее (так называемые кольца Венеры) и в зоне декольте. Неправильный прикус, в свою очередь, формирует глубокие морщины вокруг рта.Используйте качественную косметику. Дешевые, просроченные и сомнительного производства средства только ускорят старение эпидермиса. Защищайте кожу от неблагоприятных факторов внешней среды. Солнечный свет, низкая температура, чрезмерная влажность стимулируют активность свободных радикалов, которые способствуют углублению складок мимического характера.