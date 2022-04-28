Как бороться с признаками старения
Не стоит считать, что омолаживание по карману только кинозвездам. Существуют проверенные учеными натуральные способы затормозить старение.
Используйте искусственный загар
Когда вы загораете, ваша кожа быстро стареет. Независимо от того, загораете ли вы на улице, в солярии или с другим оборудованием – вредно все. Ультрафиолетовое излучение — это тип излучения, которое ускоряет старение кожи.
Бросайте курить
Курение влияет на естественные признаки старения организма. Кожа курильщика морщинистая, она имеет безжизненный желтоватый вид.
Больше спорта
Согласно исследованиям, ежедневные физические упражнения улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему. В результате, кожа может выглядеть моложе.
Очистка лица
Надо хорошо и без фанатизма очищать кожу, чтобы сохранить ее здоровье. Раздражения ускоряет процесс старения. Грязь на коже, косметика и другие частицы удаляются бережно, не раздражая кожу.
Психическое здоровье
Чем меньше стресса, тем моложе мы выглядим. Увы, и наоборот эта закономерность тоже работает.
Проводите время с друзьями и семьей
Долголетие, а также психическое и физическое благополучие повышаются благодаря добрым отношениям и хорошему социальному окружению.
Примите свой возраст
Согласно исследованиям, люди с хорошим отношением к старению живут дольше и быстрее избавляются от проблем. Старение — неизбежный жизненный факт, понимание и принятие его помогает жить веселее.
Высыпайтесь
Сон необходим для физического и психического здоровья. Кроме того, он влияет на здоровье кожи. Количество сна, которое вам требуется, определяется возрастом. Лица старше 18 лет должны стараться спать от 7 до 8 часов каждую ночь.
Вода для красоты и здоровья
Воды необходима, когда мы говорим о здоровой коже. Выпивайте не менее 8 стаканов фильтрованной воды в день, чтобы сохранить молодость кожи и улучшить общее состояние здоровья. Из-за обезвоживания кожа становится сухой и тусклой, что подчеркивает морщины и другие признаки старения.
Очищение и регулярное увлажнение
Очищающие и увлажняющие средства для защиты и поддержания здоровья кожи необходимы. Однако следует избегать обычного мыла, которое может сушить кожу. Вместо этого используйте мягкое очищающее средство, которое не лишит вашу кожу естественной влаги. Следует избегать тоников для кожи на вяжущей или спиртовой основе. Утром и вечером используйте увлажняющий крем.
Ешьте больше винограда
Сорбитол, - подсластитель, содержащийся в винограде, ягодах, сливах и грушах - является увлажнителем, то есть химическим веществом, которое притягивает воду и помогает коже поглощать и удерживать влагу.
Улыбайтесь
Лиц разного возраста попросили просмотреть сотни фотографий и определить на глаз возраст моделей с разным выражением лица. Наиболее точные результаты были получены при нейтральных эмоциях, в то время как при выражении испуга участники казались старше. А вот веселые лица считались моложе, чем они были на самом деле. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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