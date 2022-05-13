Можно ли полностью избавиться от растяжек на коже?

«Растяжки — это микротравмы внутренних слоев кожи и подкожной клетчатки. Опасности для здоровья они не представляют, но считаются стойким недостатком внешности. Существует целый ряд косметических процедур, предназначенных для борьбы с растяжками. Эти методы не уничтожают стрии полностью, но помогают сделать полосы на коже менее заметными», — говорит эксперт.

Растяжки на коже (медики называют их стриями) не радуют никого. А в особенности эти внешние дефекты расстраивают женщин. Чаще всего стрии появляются на животе, бедрах, в районе груди и ягодиц.Современная косметология и маркетинг не упускают возможности заработать на желании женщин во что бы то ни стало избавиться от растяжек. Это породило огромное число мифов о растяжках и борьбе с ними.Один из мифов — стрии появляются из-за плохого состояния кожи. На самом деле это не так. Причина изменений в скачках гормонального фона. Поэтому усердно втирать в кожу «чудодейственные» крема, пытаясь улучшить ее качество, бессмысленная трата денег.Единственное, что вы можете сделать для своей кожи — избегать стремительного набора веса и не дать ей таким образом растягиваться.Второй миф убеждает женщин, что появление растяжек можно профилактировать. Если у вас есть предрасположенность, полностью избавить себя от этой проблемы не получится.Чтобы минимизировать эффект, можно на постоянной основе проходить процедуры, укрепляющие кожу: контрастный душ, массаж жесткой щеткой, увлажнение, промасливание.Всемогущая реклама обещает жертвам растяжек быстрое избавление от стрий. Женщины готовы отдать любые деньги. На деле избавиться от следов растяжек весьма и весьма сложно, тем более, на поздних стадиях.«Молодыми» можно считать стрии, которые появились не более 6 месяцев назад. Все, что старше, убрать полностью без хирургического вмешательства практически невозможно.В домашних условиях для профилактики можно применять скрабы на основе кофе, йогурта, алоэ, эфирных масел, апельсина, сахара и соли, мумие, меда.