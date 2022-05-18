Топ-5 продуктов для здоровья волос

«Здоровье всегда складывается из простых ежедневных действий. Весь мой 40-летний опыт врача говорит, что нужно концентрировать внимание точно не на болезнях, а на поддержке организма и он сам справится с ними без всяких лекарств», — говорит врач.

Доктор Светлана Ищенко назвала топ-5 важных продуктов, которые помогут сделать волосы красивыми и здоровыми.Для роста волос необходимо насыщать свой ежедневный рацион продуктами, которые богаты цинком, кальцием и железом. Отказываемся от вредных привычек: алкоголь и курение убивают весь организм, а не только волосы.Теперь что касается продуктов. Номер один в нашем списке — жирная рыба. Это может быть лосось, скумбрия или минтай. Благодаря высокому содержанию омега-3, железа, белка и витамина В12, эти продукты благотворно влияют на состояние волос. Омега-3, дефицит которого наше население испытывает повально, также можно черпать из льняного масла.Номер два — это зелень. Любая, но в особенности шпинат. Прекрасно работает также брокколи, стручковая фасоль. Богатейшие источники витаминов А, С и К. Эти элементы регулируют баланс кожного сала, оно необходимо для естественного увлажнения кожи головы и луковиц волос.Третий важный компонент — орехи. Миндаль, кешью, бразильский, грецкий — то, что вам больше по душе. Каждый день в небольших дозах — одной горсти достаточно.Номер четыре — все овощи оранжевого цвета. Это не только морковь. Есть еще тыква, батат (в них много каротиноидов — производное витамина А). Можно употреблять эти овощи в виде соков, пюре, в сыром виде.И пятый пункт — бобовые. Кладезь растительного белка! А еще в них много цинка, железа и биотина. В комплексе эти продукты улучшают рост волос, препятствуют ломкости. По рекомендации трихологов, нужно съедать не менее двух чашек разных бобовых в неделю.