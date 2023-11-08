«Люди часто спокойно едят вредную пищу, не задумываясь о ее способности увеличивать риск развития злокачественной опухоли», - диетолог поделился наблюдением с «АиФ»

«Любое питание и стиль жизни, которые приводят к ожирению, повышают риск развития опухолей», - констатировал эксперт.

«В основу рациона нужно включить больше овощей и фруктов, растительные жиры. Также нужно вести активный образ жизни и вовремя проходить профосмотры», - резюмировал Кабанов.

Диетолог Кабанов назвал три условия, несоблюдение которых повышает риск рака – одним из них является привычка следить за качеством питания и количеством калорий.По словам Кабанова, современные люди нередко тяготеют к таким нездоровым видам питания как «западная диета» и «диета бедняков». При первой употребляются в большом количестве сахар, соль и переработанные продукты. При второй – фастфуд, сосиски и колбасы, другие виды переработанного мяса.Кабанов уточнил, что риск рака для человека повышается прежде всего из-за системного нездорового питания, он может накапливаться и становиться более существенным со временем. Также он обратил внимание на то, что подверженность раку неизменно увеличивается из-за ожирения, тесно связанного с пищевыми привычками.Еще одно условие, несоблюдение которого повышает риск рака, – активный образ жизни. Привычка быть подвижным, занятия спортом, ходьба и другие виды физических нагрузок улучшают личную профилактику рака практически у каждого.Третье ключевое условие для лучше защиты от рака – профилактическое посещение врачей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в колбасных изделиях могут содержаться канцерогенные вещества

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