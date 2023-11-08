Диетолог Кабанов назвал три условия, несоблюдение которых повышает риск рака
Диетолог Алексей Кабанов заявил, что одним из факторов, увеличивающих риск рака, является нездоровое питание, в частности, так называемая «западная диета».
Диетолог Кабанов назвал три условия, несоблюдение которых повышает риск рака – одним из них является привычка следить за качеством питания и количеством калорий.
«Люди часто спокойно едят вредную пищу, не задумываясь о ее способности увеличивать риск развития злокачественной опухоли», - диетолог поделился наблюдением с «АиФ».
По словам Кабанова, современные люди нередко тяготеют к таким нездоровым видам питания как «западная диета» и «диета бедняков». При первой употребляются в большом количестве сахар, соль и переработанные продукты. При второй – фастфуд, сосиски и колбасы, другие виды переработанного мяса.
Кабанов уточнил, что риск рака для человека повышается прежде всего из-за системного нездорового питания, он может накапливаться и становиться более существенным со временем. Также он обратил внимание на то, что подверженность раку неизменно увеличивается из-за ожирения, тесно связанного с пищевыми привычками.
«Любое питание и стиль жизни, которые приводят к ожирению, повышают риск развития опухолей», - констатировал эксперт.
Еще одно условие, несоблюдение которого повышает риск рака, – активный образ жизни. Привычка быть подвижным, занятия спортом, ходьба и другие виды физических нагрузок улучшают личную профилактику рака практически у каждого.
Третье ключевое условие для лучше защиты от рака – профилактическое посещение врачей.
«В основу рациона нужно включить больше овощей и фруктов, растительные жиры. Также нужно вести активный образ жизни и вовремя проходить профосмотры», - резюмировал Кабанов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в колбасных изделиях могут содержаться канцерогенные вещества.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Алексей Кабанов
Здоровье
диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»
Оставить комментарий