Врач Зебелян назвала боль в животе среди неочевидных симптомов больного сердца

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боль в животе

Врач-кардиолог Мария Зебелян: при заболевании сердца боль может ощущаться в верхней части живота.

Врач Зебелян напомнила, что на больное сердце указывают не только одышка и боль в груди. Медик рассказала, какие неочевидные симптомы могут возникать, когда развиваются сердечные патологии: одним из них она назвала головную боль.

«Головная боль может локализоваться в затылочной области. Иногда это единственный симптом повышения артериального давления, поэтому в такой момент нужно его измерить», - поделилась кардиолог с «Газетой.Ru».

Помимо этого, больное сердце может быть причиной головокружений, обмороков. Склонность к ним бывает свойственна людям с аритмией.

Также среди неочевидных симптомов больного сердца врач Зебелян назвала боль в животе.

«Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, вызывает дискомфорт в верхней части живота», - пояснила она.

Врач добавила, что многие люди с возрастом начинают замечать у себя такие образования как ксантомы и ксантеазмы. Они могут возникать как кожные «узелки» или наросты на веках, и их появление тоже может говорить о нездоровом состоянии сердечно-сосудистой системы. В частности, обладатели таких бляшек могут страдать от повышенного содержания в крови холестерина, атеросклероза.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заеды в углах губ могут появляться как симптом тяжелых нарушений в организме.

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Мария Зебелян
Мария Зебелян
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : болезни сердца, нетипичные симптомы, Мария Зебелян
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