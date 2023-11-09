Врач Зебелян назвала боль в животе среди неочевидных симптомов больного сердца

«Головная боль может локализоваться в затылочной области. Иногда это единственный симптом повышения артериального давления, поэтому в такой момент нужно его измерить», - поделилась кардиолог с «Газетой.Ru».

«Не всегда боли в верхней части живота связаны с желудочно-кишечными расстройствами. Иногда это может быть сердечная боль, которая, распространяясь по нервам, вызывает дискомфорт в верхней части живота», - пояснила она.

Врач Зебелян напомнила, что на больное сердце указывают не только одышка и боль в груди. Медик рассказала, какие неочевидные симптомы могут возникать, когда развиваются сердечные патологии: одним из них она назвала головную боль.Помимо этого, больное сердце может быть причиной головокружений, обмороков. Склонность к ним бывает свойственна людям с аритмией.Также среди неочевидных симптомов больного сердца врач Зебелян назвала боль в животе.Врач добавила, что многие люди с возрастом начинают замечать у себя такие образования как ксантомы и ксантеазмы. Они могут возникать как кожные «узелки» или наросты на веках, и их появление тоже может говорить о нездоровом состоянии сердечно-сосудистой системы. В частности, обладатели таких бляшек могут страдать от повышенного содержания в крови холестерина, атеросклероза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заеды в углах губ могут появляться как симптом тяжелых нарушений в организме

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