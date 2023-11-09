Врач Поздняков заявил о схожести гонконгского гриппа с кишечной инфекцией

«Для гонконгского гриппа, штамм H3N2, характерны кишечные проявления. То есть заболевание может начаться с температуры, диареи, боли в животе и иногда рвоты», - пояснил врач Ura.ru

Врач Поздняков проинформировал о схожести гонконгского гриппа с кишечной инфекцией из-за симптомов, напоминающих расстройство пищеварения. Данному виду гриппа свойственно начинаться недомоганием, похожим на пищевое отравление.Поздняков добавил, что насморк и кашель в случае гонконгского гриппа тоже возникают, но позднее, через день или два. Медик обратил внимание на то, что заболевание может принять очень тяжелую форму с возникновением очень высокой температуры и других крайне неблагоприятных признаков интоксикации организма. Кроме того, возможны последствия в виде активизирующихся в разных органах воспалительных процессов, бактериальных осложнений, пневмонии.По мнению инфекциониста, в текущем сезоне в России эпидемия такого гриппа вполне вероятна. Наиболее эффективным способом защититься от инфекции он считает вакцинацию.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах , возникающих при болезнях щитовидной железы.

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