Выбор макияжа зависит от самоуважения
Исследование пролило свет на существование тонкой связи между самооценкой и выбором макияжа. Любопытно, что раньше учёные также находили взаимодействие как между высокой, так и низкой уверенностью в себе и выбором косметики.
Хорошо известно, что сомневающаяся в собственной привлекательности женщина использует множество макияжа для того, чтобы замаскировать причины своих комплексов. Однако и женщина с высокой самооценкой тоже прибегает к косметике ради того, чтобы привлечь к себе внимание. И вот теперь новое исследование учёных из Университета Алабамы изучило взаимосвязь между использованием макияжа и уверенностью в себе. Как правило, представительницы прекрасного пола тратят значительное количество времени на уход за собой. Частично это объясняется ещё и тем психологическим давлением, которое оказывается на женщин в связи с их ожидаемой внешностью.
Исследователи привлекли около полутора тысяч женщин из Бразилии возрасте от 18 до 75 лет. В отношении них были установлены различные факты, включая демографические сведения, общую и социальную самооценку, оценку собственной внешности и интенсивность использования косметики. Общая самооценка определяет, какие чувства в отношении самого себя испытывает человек, а социальная самооценка показывает, как он ощущает себя в различных социальных ситуациях.
Результаты показали, что почти половина участниц тратит меньше 5 минут в день на макияж. Женщины с высокой общей самооценкой меньше расходовали средств на приобретение косметики, а участницы с повышенной социальной самооценкой тратили на макияж больше. Наконец, женщины, которые уделяли очень большое значение внешности, применяли макияж чаще и тратили на это больше времени. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Алабамы
Красота
американский университет, расположенный в городе Таскалуса, штат Алабама. Является одним из старейших и самым большим из университетов в штате
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