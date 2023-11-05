Похудение не работает: 3 продукта, которые мешают похудеть в области живота

Уменьшите потребление сахара: с этими советами это работает

«Сахар вызывает выброс инсулина, который стимулирует организм откладывать жир в области живота. Отказ от продуктов, которые быстро расщепляются на сахар, помогает организму использовать жировые запасы в качестве источника энергии», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Замените сладкие соки свежими фруктами

«Многие считают, что соки — лучший способ потреблять витамин С. Однако, когда вы выжимаете сок из фруктов, вы удаляете их волокна. Только через цельные плоды вы можете получить все важные питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника».

Вместо мороженого: греческий йогурт

"Более здоровой альтернативой может быть греческий йогурт со свежими фруктами, такими как ягоды или яблоки. Корица также прекрасно с ним сочетается".

Лучше чипсов: орехи

"Если вы все еще хотите чипсов, вместо этого можно использовать использовать орехи. Они полны белка и полезных жиров, поэтому надолго сохранят чувство сытости".

"Поскольку орехи имеют очень высокую калорийность, не следует употреблять их слишком много".

Областью тела, где жир накапливается наиболее упорно, является и остается нижняя часть живота. Помимо неправильного питания, формированию этой части тела затрудняют стресс и гормоны.Но наличие плоского, тренированного корпуса — это не только внешний вид. Избыточный жир на животе на самом деле может быть опасен, поскольку увеличивает риск таких заболеваний, как диабет 2 типа.Если у вас есть животик и вы хотите от него избавиться, вам следует сначала обратить внимание на собственное потребление сахара.Вместо этого вы можете заменить некоторые продукты более здоровыми альтернативами, не отказываясь полностью от углеводов.Для многих людей стакан свежего апельсинового сока — это просто часть доброго утра. А фрукты полезны, в этом нет никаких сомнений. Однако приготовление сока удаляет полезную клетчатку и оставляет сахар.Результат будет еще серьезнее, если вы не отжимаете сок самостоятельно, а покупаете его в супермаркете. Стакан яблочного сока быстро содержит столько же сахара, сколько банка колы, даже если это разные виды сахара.Поэтому следует полагаться на цельные плоды. На завтрак, например, это может быть яблоко с богатым белком ореховым маслом или салат из свежих фруктов: это не только более сытно, чем стакан сока, но и так же хорошо освежает тело.Чтобы бороться с жиром на животе, не обязательно демонизировать все виды сахара и исключать их из своего рациона. Однако следует обратить внимание на искусственно добавленный рафинированный сахар, который содержится во многих сладостях, в том числе в мороженом.Приятным дополнительным преимуществом является то, что йогурт богат белком, который помогает дольше удерживать чувство голода. Вы также можете измельчить все это в пюре, разложить по формам для водяного льда и заморозить: идеальная полезная альтернатива мороженому.Никого не должен удивлять тот факт, что чипсы вредны для здоровья. Высокое содержание соли и насыщенных жиров не делают его лучше.Здоровый эффект уже доказан в некоторых исследованиях. Одно исследование показало, что люди, которые ели орехи в течение двенадцати недель, обычно улучшали свой рацион.В другом исследовании изучалось питание более 8800 человек в течение 28 месяцев. Было обнаружено, что у тех, кто ел две или более порций орехов в неделю, риск набора веса был на 31 процент ниже, чем у тех, кто ел их редко.Ранее МедикФорум писал о способности мяты снижать давление.

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