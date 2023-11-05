Диетолог назвала 5 альтернатив овсянке, которые сделают ваш завтрак полезнее
Овсянка считается оптимальным началом дня. Он насыщает, богат питательными веществами и клетчаткой и предотвращает тягу к еде. Но не всегда кашу обязательно нужно готовить на овсянке. Пять альтернатив даже немного полезнее.
Каша — идеальный завтрак, особенно в холодные и влажные дни. Он согревает изнутри, надолго сохраняет чувство сытости и обеспечивает важными питательными веществами.
Если овсянка кажется вам слишком однообразной, пришло время попробовать вкусные и более полезные альтернативы — некоторые из них даже не содержат глютена.
4 альтернативы овсянке
"Использование овсянки в качестве основы для утренней каши, пожалуй, самый известный способ, но не единственный. Другие хлопья и зерна также идеальны в качестве основы – с положительными побочными эффектами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
1. Без глютена: рисовые хлопья
Мелкие хлопья имеют решающее преимущество перед другими видами зерна для людей, страдающих аллергией: они не содержат глютена. Благодаря сложным углеводам они надолго насыщают и даже предотвращают приступы голода.
"Рисовые хлопья идеально сочетаются со свежими фруктами или другими вкусными начинками".
На 100 грамм рисовых хлопьев: 345 кКал, 7,2 г белков, 74,1 г углеводов, 2,2 г жиров.
3. Суперпродукт: киноа
Заменитель овсянки родом из Южной Америки и является неотъемлемой частью рациона инков, особенно в качестве альтернативы рису.
Куниоа доступен в разных вариантах: от черного до красного, серого, розового, фиолетового, желтого и зеленого. В основном известны белая, черная и красная киноа.
Зерна белой киноа обладают нежнейшим вкусом , поэтому подходят как для сладких, так и для соленых блюд – в том числе идеально подходят для каш. Если хотите быстро: используйте воздушную киноа.
"Благодаря высокому содержанию железа киноа является идеальным источником питательных веществ для вегетарианцев и веганов".
На 100 грамм киноа: 369 ккал, 12,2 г белков, 62,4 г углеводов, 5,9 г жиров.
4. Полезный заменитель: пшенные хлопья
Просо принадлежит к роду сладких трав – одного из древнейших злаков в мире.
Богатое фтором, серой, фосфором, магнием и калием, пшено является универсальным продуктом и отличной заменой овсянки.
"По сравнению с другими видами зерна, просо содержит особенно большое количество кремния, который выполняет строительную и поддерживающую функцию и, таким образом, может укреплять соединительную ткань".
Кроме того, пшенные хлопья богаты железом, белком, витаминами С, Е и различными витаминами группы В. Плюс: они не содержат глютена.
За 100 грамм пшенных хлопьев: 353 ккал, 9,8 г белков, 68,8 г углеводов, 3,9 г жиров.
5. Богата белками
"Будь то выпечка, чай, пиво и даже кондитерские изделия: коноплю теперь можно найти во многих продуктах питания. Так что пришло время рассмотреть семена как заменитель овсянки для утренней каши".
Семена содержат ценные белки. В них очень высокое содержание белка – до 25 процентов. Семена конопли также содержат важные жирные кислоты омега-3. Они важны для функционирования организма.
Кроме того, семена конопли полны важных антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток и перехватывают свободные радикалы.
На 100 грамм содержится: 456 ккал, 21 г белков, 7,4 г углеводов, 31,6 г жиров.
"Итак, рисовые хлопья особенно богаты сложными углеводами, семена конопли содержат много полезных жиров, просо богато витаминами, а киноа покрывает 50 процентов вашей ежедневной потребности в железе", - подводит итог Пономарева.
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