Диетолог назвала 5 альтернатив овсянке, которые сделают ваш завтрак полезнее

4 альтернативы овсянке

"Использование овсянки в качестве основы для утренней каши, пожалуй, самый известный способ, но не единственный. Другие хлопья и зерна также идеальны в качестве основы – с положительными побочными эффектами", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

1. Без глютена: рисовые хлопья

"Рисовые хлопья идеально сочетаются со свежими фруктами или другими вкусными начинками".

3. Суперпродукт: киноа

"Благодаря высокому содержанию железа киноа является идеальным источником питательных веществ для вегетарианцев и веганов".

4. Полезный заменитель: пшенные хлопья

"По сравнению с другими видами зерна, просо содержит особенно большое количество кремния, который выполняет строительную и поддерживающую функцию и, таким образом, может укреплять соединительную ткань".

5. Богата белками

"Будь то выпечка, чай, пиво и даже кондитерские изделия: коноплю теперь можно найти во многих продуктах питания. Так что пришло время рассмотреть семена как заменитель овсянки для утренней каши".

"Итак, рисовые хлопья особенно богаты сложными углеводами, семена конопли содержат много полезных жиров, просо богато витаминами, а киноа покрывает 50 процентов вашей ежедневной потребности в железе", - подводит итог Пономарева.

Каша — идеальный завтрак, особенно в холодные и влажные дни. Он согревает изнутри, надолго сохраняет чувство сытости и обеспечивает важными питательными веществами.Если овсянка кажется вам слишком однообразной, пришло время попробовать вкусные и более полезные альтернативы — некоторые из них даже не содержат глютена.Мелкие хлопья имеют решающее преимущество перед другими видами зерна для людей, страдающих аллергией: они не содержат глютена. Благодаря сложным углеводам они надолго насыщают и даже предотвращают приступы голода.Заменитель овсянки родом из Южной Америки и является неотъемлемой частью рациона инков, особенно в качестве альтернативы рису.Куниоа доступен в разных вариантах: от черного до красного, серого, розового, фиолетового, желтого и зеленого. В основном известны белая, черная и красная киноа.Зерна белой киноа обладают нежнейшим вкусом , поэтому подходят как для сладких, так и для соленых блюд – в том числе идеально подходят для каш. Если хотите быстро: используйте воздушную киноа.Просо принадлежит к роду сладких трав – одного из древнейших злаков в мире.является универсальным продуктом и отличной заменой овсянки.Кроме того, пшенные хлопья богаты железом, белком, витаминами С, Е и различными витаминами группы В. Плюс: они не содержат глютена.Семена содержат ценные белки. В них очень высокое содержание белка – до 25 процентов.Они важны для функционирования организма.Кроме того, семена конопли полны важных антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток и перехватывают свободные радикалы.Ранее МедикФорум писал о способности мяты снижать давление.

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