Диетолог Ноев указала на опасные для сердца компоненты в готовых покупных блюдах

«Как правило, такая пища готовится на большом количестве дешевого масла, которое используется многоповторно. А потому человек получает трансжиры, которые поднимают холестерин низкой плотности, то есть плохой холестерин», - объяснила Ноев «Москве 24».

«В готовой еде гораздо больше соли, которая мешает работе сердечно-сосудистой системы, повышает риск атеросклероза, замедляет работу лимфы и вывод токсинов», - заявила эксперт.

Диетолог Ноев предупредила: рацион, который преимущественно состоит из готовых покупных блюд, усиливает подверженность людей опасным патологиям – атеросклерозу, инфарктам, инсультам. Специалистка указала на опасные для сердца и сосудов компоненты в готовых покупных блюдах – именно из-за их негативного влияния повышается риск сосудистых катастроф.Одним из таких компонентов является некачественное, многократно использовавшееся масло.Кроме того, в готовых покупных блюдах в большом количестве содержатся усилители вкуса (в частности, стимулирующий аппетит глутамат натрия), а также консерванты. Нередко как усилитель вкуса и консервант производителями продуктов используется соль.Кроме того, добавила Ноев, распространенным компонентом готовых покупных блюд является сахар, добавляемый даже в продукты, не относящиеся к сладостям. Обилие этого скрытого сахара в рационе значительно ухудшает состояние сосудистой ткани и способствует развитию метаболических нарушений, с которыми бывают тесно связаны болезни сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты не должны употребляться пожилыми людьми во время завтрака.

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