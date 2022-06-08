Как правильно ухаживать за кожей в отпуске
Мы мечтаем о пляжном отдыхе, но опасаемся получить солнечные ожоги. Эксперты рассказали, как уберечь кожу от «горячих» неприятностей.
Какие средства по уходу за кожей нужно взять с собой на пляж?
Солнцезащитный крем обязателен!
Увлажняющий крем для обезвоженной кожи.
Мягкое очищающее средство: вы также можете использовать его в качестве геля для душа, чтобы уменьшить солнечные ожоги.
Мягкий шампунь для частого мытья головы.
Крем с антибиотиком как экстренная помощь при ожогах.
Успокаивающий лосьон для кожи.
Какой тип солнцезащитного крема SPF лучше всего подходит для пляжного отдыха?
Используйте водостойкий солнцезащитный крем с минимальным SPF 50. Предпочтительней тот, который легко распределяется по коже.
Сколько раз нужно наносить солнцезащитный крем?
Наносите солнцезащитный крем в 7 утра или на рассвете, а затем повторно через каждые два часа. Также убедитесь, что вы повторно наносите солнцезащитный крем сразу после купания или занятий водными видами спорта.
Советы для обладательниц чувствительной кожи
Если у вас чувствительная кожа, склонная к прыщам, убедитесь, что вы хорошо увлажняете ее, так как кожа обезвоживается от чрезмерного пребывания на солнце. Вы также можете взять с собой сыворотку с гиалуроновой кислотой и покрыть кожу увлажняющим гелем. Это поможет избежать прыщей и сохранить кожу увлажненной. Используйте хороший солнцезащитный крем, чтобы избежать любого раздражения. Также употребляйте много воды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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