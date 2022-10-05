6 домашних средств от седых волос
Седина в голове - характерный признак старения, который мало кому нравится. Как избавится от седых волос, пользуясь домашними средствами?
Хна
Добавьте две чайные ложки порошка хны, одну чайную ложку лимонного сока, две чайные ложки творога, одно яйцо и половину чайной ложки кокосового масла. Положите все это в кастрюлю, сделайте пасту и нанесите ее на волосы. Смыть через два часа. Это сделает волосы черными без каких-либо повреждений.
Кунжут
Ешьте кунжут и наносите на волосы масло из кунжута, чтобы сохранить естественный цвет.
Творог
Нанесите полстакана творога на волосы, добавив щепотку черного перца и ложку лимонного сока. Вымойте волосы нутовой мукой и раствором творога, и довольно скоро они начнут чернеть.
Топленое масло
Ежедневный массаж головы чистым топленым маслом также может несколько смягчить проблему седины.
Кокосовое масло
Кокосовое масло и лимонный сок, смешанные вместе, могут сделать волосы темнее. Комбинация этих двух ингредиентов вызывает химическую реакцию, в результате которой волосы со временем естественным образом темнеют.
Черный чай
Еще один эффективный ингредиент, который помогает предотвратить появление седых волос. Можно использовать его как ополаскиватель после шампуня, сделать из него шампунь или маску. Возьмите чайный настой (примерно 200 мл) и применяйте его в качестве несмываемого кондиционера для волос после мытья головы. Вы также можете замочить листья черного чая на два часа в теплой воде и растереть их до однородной пасты. Смешайте с небольшим количеством лимонного сока и нанесите как маску для волос на 40 минут, прежде чем ополоснуть волосы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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