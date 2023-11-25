Врач предупреждает потребителей аспирина о серьезных побочных эффектах

«Аспирин может раздражать слизистую оболочку желудка, что приводит к желудочно-кишечному кровотечению или язвам», — сказал она. Этот риск выше у людей с язвой желудка или желудочно-кишечным кровотечением в анамнезе. Аспирин является антикоагулянтом, то есть он может ингибировать свертывание крови. Хотя это свойство полезно для предотвращения образования тромбов, оно может представлять риск для людей с нарушениями свертываемости крови или тех, кто принимает другие антикоагулянты», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«А если вы порежетесь, остановка кровотечения может занять больше времени, чем обычно».

«Это может включать кашель с кровью или кровь в моче, фекалиях или рвоте, белки глаз желтеют, кожа желтеет или моча темнеет, что может быть признаком проблем с печенью».

«При возникновении любого из этих симптомов необходимо прекратить прием аспирина и обратиться к врачу общей практики. При более серьезных симптомах, таких как значительное кровотечение, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью или вызвать службу экстренной помощи».

«Кроме того, старайтесь избегать приема других противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, одновременно с аспирином, чтобы свести к минимуму риск кровотечения».

Аспирин – широко используемый препарат, который часто принимают для облегчения болей, болей и лихорадки.Его также можно использовать для уменьшения воспаления и предотвращения образования тромбов. Однако, как и любое лекарство, оно сопряжено с потенциальными рисками.Врач рассказала о некоторых опасных побочных эффектах аспирина. Это может спровоцировать внутреннее кровотечение.Это может проявляться в виде частых носовых кровотечений и более легких синяков.В случае аллергической реакции на аспирин это также может привести к обнаружению крови в фекалиях. У некоторых людей после приема аспирина возникает серьезная реакция.Врач посоветовал немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы заметили какую-либо из этих проблем.Вероятность возникновения побочных эффектов от аспирина увеличивается при длительном использовании или более высоких дозах. Очень важно распознавать признаки чрезмерного использования, такие как длительное кровотечение после небольших порезов, легкие синяки или частые кровотечения из носа.Он также пояснил, что существуют способы минимизировать риск возникновения этих проблем.Чтобы снизить эти риски, рекомендуется принимать аспирин во время еды и рассмотреть возможность дополнительной защиты желудка, например, таких лекарств, как омепразол.Если у вас аллергическая реакция на аспирин, у вас может возникнуть крапивница, отек или затрудненное дыхание. Вам следует позвонить в скорую или обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба в мозге.

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