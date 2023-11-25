Вот что может случиться, если спать всего 5 часов в сутки

«Именно тогда наше тело восстанавливается, тогда мы сжигаем больше всего жира, тогда наше тело проводит наибольшую детоксикацию, тогда наш мозг очищается от токсинов, и это почему, если вы не высыпаетесь, вы будете чувствовать себя токсичным, особенно в голове», - говорит врач терапевт Сафронова Екатерина специально для МедикФорум.

«Это часть нервной системы, называемая симпатической нервной системой, и эта система работает на перегрузке, когда вы не спите, поэтому у вас будет больше адреналина, у вас будет больше кортизола, потому что ваши надпочечники оживились. Это правда, что сверхактивная симпатическая нервная система может не дать вам уснуть, но недостаток сна также может вызвать сбои в работе надпочечников, стресса и симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система является ускорителем нервной системы, и вы не сможете заснуть, если она будет ускорена», - объясняет Сафронова.

«На самом деле, вы можете работать с кем-то над его диетой, но если у него неправильный сон и в то же время он занимается спортом, вы зря тратите свое время».

Вы - женщина. Гормональные сдвиги во время менструального цикла и в период менопаузы могут играть роль. Во время менопаузы ночная потливость и приливы часто нарушают сон. Бессонница также часто встречается при беременности.

Гормональные сдвиги во время менструального цикла и в период менопаузы могут играть роль. Во время менопаузы ночная потливость и приливы часто нарушают сон. Бессонница также часто встречается при беременности. Вам больше 60 лет. Из-за изменений в режиме сна и состоянии здоровья бессонница усиливается с возрастом.

Из-за изменений в режиме сна и состоянии здоровья бессонница усиливается с возрастом. У вас расстройство психического здоровья или физическое состояние здоровья. Многие проблемы, которые влияют на ваше психическое или физическое здоровье, могут нарушить сон.

Многие проблемы, которые влияют на ваше психическое или физическое здоровье, могут нарушить сон. Вы находитесь в состоянии сильного стресса. Стрессовые времена и события могут вызвать временную бессонницу. А сильный или продолжительный стресс может привести к хронической бессоннице.

Но эксперт говорит, что недостаток отдыха может иметь серьезные последствия, включая риск сердечно-сосудистых проблем.Недостаток сна может вызвать усталость и значительные изменения настроения, но также может подвергнуть вас риску возникновения сердечно-сосудистых проблем, таких как инсульт и диабет.Доктор Берг объяснил, что когда вы не высыпаетесь, возникает симпатическая гиперактивность.По словам врача-терапевта, эта симпатическая перегрузка, особенно если она хроническая, создает нагрузку на сердце.Вы будете подвергаться риску сердечно-сосудистых проблем – риску инсульта, риску стать диабетиком – потому что кортизол и адреналин высвобождают сахар, который затем увеличивает уровень инсулина. Несмотря на то, что вы не едите сахар, ваш уровень сахара будет выше.Даже название гормонов надпочечников — другое название кортизола — глюкокортикоиды, потому что он регулирует уровень глюкозы. Вот почему у вас наблюдаются нарушения с глюкозой и проблемы с уровнем сахара в крови и инсулином, что затем приводит к увеличению веса и ожирению печени.Если вы не можете спать, у вас меньше пяти часов, у вас перенапряжение симпатической нервной системы и вы пытаетесь похудеть, «удачи», сказала врач,Достаточное количество сна приводит к огромным изменениям в потере веса.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба в мозге.

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