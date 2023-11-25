Вот что может случиться, если спать всего 5 часов в сутки
По словам доктора, спать рекомендованные семь-восемь часов в сутки «очень полезно».
Но эксперт говорит, что недостаток отдыха может иметь серьезные последствия, включая риск сердечно-сосудистых проблем.
«Именно тогда наше тело восстанавливается, тогда мы сжигаем больше всего жира, тогда наше тело проводит наибольшую детоксикацию, тогда наш мозг очищается от токсинов, и это почему, если вы не высыпаетесь, вы будете чувствовать себя токсичным, особенно в голове», - говорит врач терапевт Сафронова Екатерина специально для МедикФорум.
Недостаток сна может вызвать усталость и значительные изменения настроения, но также может подвергнуть вас риску возникновения сердечно-сосудистых проблем, таких как инсульт и диабет.
Доктор Берг объяснил, что когда вы не высыпаетесь, возникает симпатическая гиперактивность.
«Это часть нервной системы, называемая симпатической нервной системой, и эта система работает на перегрузке, когда вы не спите, поэтому у вас будет больше адреналина, у вас будет больше кортизола, потому что ваши надпочечники оживились. Это правда, что сверхактивная симпатическая нервная система может не дать вам уснуть, но недостаток сна также может вызвать сбои в работе надпочечников, стресса и симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система является ускорителем нервной системы, и вы не сможете заснуть, если она будет ускорена», - объясняет Сафронова.
По словам врача-терапевта, эта симпатическая перегрузка, особенно если она хроническая, создает нагрузку на сердце.
Вы будете подвергаться риску сердечно-сосудистых проблем – риску инсульта, риску стать диабетиком – потому что кортизол и адреналин высвобождают сахар, который затем увеличивает уровень инсулина. Несмотря на то, что вы не едите сахар, ваш уровень сахара будет выше.
Даже название гормонов надпочечников — другое название кортизола — глюкокортикоиды, потому что он регулирует уровень глюкозы. Вот почему у вас наблюдаются нарушения с глюкозой и проблемы с уровнем сахара в крови и инсулином, что затем приводит к увеличению веса и ожирению печени.
Если вы не можете спать, у вас меньше пяти часов, у вас перенапряжение симпатической нервной системы и вы пытаетесь похудеть, «удачи», сказала врач, «этого не произойдет».
«На самом деле, вы можете работать с кем-то над его диетой, но если у него неправильный сон и в то же время он занимается спортом, вы зря тратите свое время».
Достаточное количество сна приводит к огромным изменениям в потере веса.
Почти у каждого человека случаются бессонные ночи. Но ваш риск бессонницы выше, если:
- Вы - женщина. Гормональные сдвиги во время менструального цикла и в период менопаузы могут играть роль. Во время менопаузы ночная потливость и приливы часто нарушают сон. Бессонница также часто встречается при беременности.
- Вам больше 60 лет. Из-за изменений в режиме сна и состоянии здоровья бессонница усиливается с возрастом.
- У вас расстройство психического здоровья или физическое состояние здоровья. Многие проблемы, которые влияют на ваше психическое или физическое здоровье, могут нарушить сон.
- Вы находитесь в состоянии сильного стресса. Стрессовые времена и события могут вызвать временную бессонницу. А сильный или продолжительный стресс может привести к хронической бессоннице.
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