5 продуктов, которые вредны для здоровья - многие считают полезными

"Если этот цикл повторяется, может возникнуть инсулинорезистентность, а это означает, что клетки организма плохо реагируют на инсулин, а мышцы, жир и печень не могут легко получать глюкозу из крови", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





«Причина, по которой все эти продукты не так полезны для здоровья, заключается в том, что они оказывают огромное гликемическое воздействие после того, как вы их съедите. Чем больше гликемическое воздействие, тем сильнее влияние инсулина, и это нехорошо, поскольку приводит к резистентности к инсулину. Инсулинорезистентность является основной причиной всех заболеваний, связанных с образом жизни, от которых страдает большинство из нас».

Фруктовый сок

«Даже несладкий сорт может содержать до 26 г углеводов, что составляет примерно шесть чайных ложек сахара. И все это с очень небольшим количеством клетчатки».

Фрукты

«Сегодняшние фрукты, даже овощи, совсем не такие, какими они были в природе давным-давно. Большинство из них были маленькими, волокнистыми и не слишком сладкими. Но фрукты сегодня сумасшедшие. Они были созданы так, чтобы быть больше, слаще и менее волокнистыми, и все это влияет на уровень сахара в крови».

Овсяное молоко

«В одной чашке овсяного молока содержится 15 г углеводов, и мы не говорим о молоке с добавлением сахара. Не говоря уже о том, что многие из покупных брендов содержат консерванты, загустители и эмульгаторы, ни один из которых не вреден для здоровья нашего кишечника или нашего здоровья в целом».

Овсяная каша

"Однако важно помнить, что простая овсянка богата питательными веществами и содержит растворимую клетчатку, называемую бета-глюканом, которая способствует регулярному опорожнению кишечника".

Рисовые хлебцы

"Несмотря на низкую калорийность, в двух продуктах может содержаться до 14 граммов углеводов и очень мало клетчатки".

Видео в социальных сетях стало вирусным после того, как врач предупредил, что пять продуктов, которые мы когда-то считали полезными, на самом деле таковыми не являются, «по крайней мере, с точки зрения резистентности к инсулину».Быстрое повышение уровня сахара в крови может быть вызвано употреблением продуктов с высоким гликемическим индексом.Это заставляет поджелудочную железу выделять больше инсулина, вызывая тягу к еде и переедание, когда его уровень быстро снижается.Уровень сахара в крови может стать слишком высоким, поскольку поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чтобы помочь глюкозе проникнуть в ваши клетки. В конечном итоге это может привести к диабету 2 типа, воспалению, образованию бляшек в артериях, а также к проблемам с сердцем и суставами.Вот пять продуктов, о которых нас предупреждает врач Строков:Она говорит, что первая еда, которую она не одобряет, «очевидна». Объясняя, что в некоторых фруктовых соках столько же сахара, сколько в банке газировки.Во-вторых, в ее списке продуктов, которые кажутся полезными, но на самом деле таковыми не являются фрукты. Она заявила, что некоторые фрукты хуже других: манго, ананасы, бананы и виноград содержат очень много сахара и к ним следует относиться как к десерту.Некоторые фрукты также содержат много клетчатки, а это значит, что они перевариваются дольше, а медленное высвобождение сахара предотвращает скачок уровня сахара в крови.Эта молочная альтернатива также заняла третье место в списке.Еще один спорный продукт, который регулярно рекомендуют диабетикам как здоровый вариант.Одна из причин, по которой они, вероятно, рекомендуют его, — это источник клетчатки. В одной чашке овсянки содержится около восьми граммов клетчатки и 62 грамма углеводов.Последними в ее списке, к которым следует относиться с осторожностью, относятся рисовые хлебцы, которые часто считаются здоровой закуской.Поглощая воду, клетчатка может помочь регулировать использование организмом сахара, увеличивая объем стула и облегчая его выхождение. Слишком мало клетчатки может привести к таким состояниям, как синдром раздраженного кишечника (СРК) и запор.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбов.

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