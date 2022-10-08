Кокосовое масло - бриллиант в уходе за волосами
От некоторых вроде бы мелочей в деле ухода за волосами зависит весь ваш внешний вид. Обязательно пользуйтесь кокосовым маслом, чтобы добиться феноменальных результатов.
Поможет высушить волосы
Высушивать волосы полотенцем утомительно, особенно если они у вас длинные и густые. Сушка на воздухе становится еще более изнурительной и трудоемкой задачей. Таким образом, люди прибегают к всевозможным приспособлениям, таким как фены или плойки для укладки, которые сильно нагреваются и повреждают волосы. Нанесение тонкого слоя кокосового масла на пряди перед использованием инструментов для укладки не только питает влажные волосы и удерживает немного влаги, которая в противном случае высохнет из-за жары, но также создает защитный слой, уменьшающий трение. И тепло не проникает слишком глубоко в стержень волоса.
Борется с инфекциями
Увеличение влажности может напрямую повлиять на кожу головы. Большая часть влаги задерживается быстрее, особенно на влажных волосах и коже головы, а мы знаем, что влажная кожа способствует грибковым инфекциям. Грибок также может привести к перхоти и зуду кожи головы. Однако не стоит беспокоиться, потому что кокосовое масло для волос чудесным образом решает эту проблему. Оно содержит лауриновую кислоту, обладающую противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Масло помогает бороться с любыми признаками роста грибка, перхоти и накопления кожного сала.
Остановит выпадение волос
Влажные волосы легко повреждаются, да и ломаются гораздо быстрее, чем сухие. Когда волосы мокрые, фолликулы поглощают всю воду, заставляя их набухать. В результате стержни волос торчат и становятся более склонными к ломкости. Нанесите немного кокосового масла для волос, чтобы уменьшить поглощение воды стержнями, что приведет к меньшей ломкости, снижению статического электричества и, следовательно, меньшему выпадению волос.
Действует как несмываемый кондиционер
Кокосовое масло для волос обладает впечатляющими кондиционирующими свойствами, которые делают волосы более мягкими и шелковистыми и восстанавливают блеск поврежденных волос. Если нанести его после мытья головы, волосы станут гладкими и блестящими.
Защищщает от химических веществ в продуктах для волос
Применение кокосового масла перед мытьем головы также имеет свои преимущества. Оно обеспечивает волосам так называемое зонтичное покрытие и не дает вредным химическим веществам в шампуне изменять текстуру и силу волос во время мытья головы. Нанесите теплое кокосовое масло для волос на голову и хорошо помассируйте перед мытьем мягким шампунем.
Главное масло
Поскольку кокосовое масло глубже проникает в кожу головы, питая волосы от корней, оно лучше и быстрее других масел восстанавливает поврежденные волосы и ускоряет их рост. Кроме того, лауриновая кислота в кокосовом масле для волос помогает увлажнить кутикулу и увеличить толщину волос, что, в свою очередь, способствует их укреплению. А крепкие кутикулы помогает предотвратить повреждение волос токсинами окружающей среды. Регулярно смазывайте волосы маслом, чтобы получить гарантированный результат. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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