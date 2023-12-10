Врач Милютина сообщила, что душ не защищает от венерических болезней, гинеколог Комарова рассказала о правилах гигиены

«Я не знаю никаких медицинских причин, по которым кому-то могут потребоваться специальные правила гигиены после секса», - утверждает Комарова.

«Никогда… не используйте средства, на которых заявлено, что они «очищают» влагалище или вульву, особенно спринцевания. Влагалище — прекрасная биологическая машина, и нет абсолютно никаких причин нарушать этот процесс (или микробиом внутри влагалища) с помощью мыла, спреев или других продуктов».

"Заражение мочевыводящих путей (ИМП), дрожжевой или бактериальной инфекцией после секса может быть довольно распространенным явлением для женщин. Очень важно мочиться в течение примерно 30 минут после секса, особенно если вы склонны к ИМП".

Это просто мера гигиены, которая не влияет на здоровье мужчин и женщин. Однако, если у партнеров есть дерматовенерологические болезни, то водные процедуры не помогут.Врач также отметила, что если после секса возникает дискомфорт или раздражение, необходимо обратиться к врачу для коррекции флоры.Милютина подчеркнула важность заботы о собственном здоровье, сдачи анализов на половые инфекции и открытого диалога с партнером.Она подчеркнула, что задавать вопросы о здоровье и анализах — это нормально и не стоит стесняться.Конечно, это также зависит от того, что происходит во время секса, ваших гигиенических предпочтений и риска заражения. Итак, хотя, очевидно, нет серьезных медицинских причин для того, чтобы прыгать в душ после секса, все же полезно иметь в виду протокол после секса.Это действительно вопрос с подвохом. Когда дело доходит до очищения влагалища, такого понятия не существует. Влагалище прекрасно самоочищается, даже если внутри есть сперма. Кроме того, попытка взять дело в свои руки может принести больше вреда, чем пользы.При этом, если вы человек, склонный к раздражению, инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) или дрожжевым инфекциям, и очищение после секса принесет вам душевное спокойствие.Если душ кажется слишком трудным занятием (а это может быть после хорошего секса!), мочеиспускание может стать еще одним способом снизить вероятность вагинальной инфекции или ИМП.Есть много способов соблюдать гигиену после секса, даже если вам не хочется принимать душ.Моча вымывает бактерии, присутствующие в конце уретры. Крайне важно протереть влагалище спереди назад (вы можете сделать это после посещения туалета!), чтобы избавиться от смазки и телесных жидкостей, используя влажные салфетки или туалетную бумагу.Ранее МедикФорум писал о вреде воды из под крана.

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