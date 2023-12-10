Эксперты Роскачества назвали плюсы и минусы тыквенного масла, нутрициолог Строков советует есть тыквенные семечки
В семенах тыквы содержится 47% масла, выступающего в качестве источника лютеина, каротинов и целого ряда витаминов, а также олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот.
Употребление тыквенного масла можно использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а еще оно помогает снизить уровень холестерина и справиться с воспалениями, вызванными увеличением предстательной железы.
Эксперты из Роскачества дали рекомендации по использованию тыквенного масла. За счет селена и витамина Е, содержащихся в тыквенном масле, можно повысить степень защиты организма от воздействия свободных радикалов и минимизировать риски преждевременного старения, но в больших количествах данный продукт употреблять не следует.
Специалисты отмечают, что тыквенное масло может вызвать аллергические реакции, уточнив, что оно категорически запрещено при желчекаменной болезни, гастрите, панкреатите и других воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Врач-нутрициолог Игорь Строков посоветовал обратить внимание на тыквенные семечки.
Улучшите стресс, сон и настроение
Семена тыквы являются отличным источником магния, который Браун называет «минералом для расслабления» из-за важной роли, которую он играет в регулировании нашей системы реагирования на стресс.
«Магний способствует расслаблению и глубокому восстановительному сну, поддерживая здоровый уровень ГАМК, нейромедиатора, который успокаивает тело и разум», - говорит Строков.
Семена тыквы также содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает заснуть.2Хотя необходимы дополнительные исследования, считается, что продукты с высоким содержанием триптофана (например, тыквенные семечки) помогают вылечить депрессию,
Содержит микроэлементы и антиоксиданты
Магний — не единственное питательное вещество, содержащееся в семенах тыквы.
«Семена тыквы являются хорошим источником калия, марганца, железа, цинка и меди, и одна порция может обеспечить от 14 до 42 процентов дневной нормы этих микроэлементов».
Эти ключевые витамины и питательные вещества помогают во всем: от укрепления здоровья кожи и костей (спасибо марганцу и витамину Е) до производства энергии благодаря железу и меди. Цинк поддерживает здоровье зрения и иммунитет, а калий способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.
Обеспечьте отличный источник клетчатки
«В семенах тыквы содержится около 2 граммов клетчатки на порцию в 1 унцию, что действительно важно для того, чтобы заставить организм двигаться».
Растительная клетчатка в семенах тыквы сочетается с диетическими лигнанами, которые помогают снизить риск рака молочной железы и роста рака простаты.
Содержит полезные для сердца жиры
«Семена тыквы являются хорошим источником альфа-линоленовой кислоты (АЛК) — ненасыщенных жиров омега-3 растительного происхождения , которые, как показывают данные, могут снизить риск сердечных заболеваний».
Клетчатка в семенах может также помочь снизить уровень холестерина, кровяное давление и воспаление, которые играют роль в здоровье сердца.8
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