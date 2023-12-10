Диетолог Русакова рассказала о вреде колбасы для мозга, невролог Алехина назвала 4 продукта, которые принесут пользу

«Здоровье мозга — это важнейшая часть нашего общего здоровья, лежащая в основе нашей способности общаться, принимать решения, решать проблемы и жить продуктивной и полезной жизнью в любом возрасте», - говорит Алехина.

«Мы как общество знакомы с представлением о том, что продукты, которые мы едим, влияют на то, как мы выглядим. Но питательные вещества, содержащиеся в этих же продуктах, также становятся основой нашего мозга, влияя, таким образом, не только на то, как мы выглядим, но и на то, как мы думаем и чувствуем».

Омега-3 жирные кислоты

"Жирные кислоты омега-3 содержатся в некоторых жирных рыбах и других морепродуктах. Омега-3 также богаты грецкими орехами, семенами, растительными маслами и некоторыми марками обогащенных яиц, соков, йогурта, молока и соевых напитков".

Грецкие орехи

"Съешьте горсть грецких орехов в качестве перекуса и добавьте их в салаты, овсянку и другие продукты, чтобы легко увеличить потребление омега-3".

Индейка и курица

«Серотонин влияет на настроение, а мелатонин отвечает за регулирование цикла сна и бодрствования. Эти два гормона помогают нам чувствовать себя лучше, регулируя настроение и помогая нам лучше спать».

Куркума

"Куркума является основой индийской и других азиатских кухонь. Попробуйте добавлять его в овощные и мясные блюда".

Предыдущее заявление гастроэнтеролога Суприи Рао, опубликованное в издании Parade, утверждало, что наихудшим продуктом для человеческого мозга является обработанное мясо, включая бекон.По словам Русаковой, колбасные изделия подвергаются обработке, которая вызывает канцерогенный эффект из-за избыточного содержания соли, холестерина и различных добавок. Эти компоненты негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, включая кровоснабжение головного мозга, и увеличивают риск онкологических заболеваний.По её мнению, людям, заботящимся о состоянии своего мозга,Диета, богатая «продуктами для мозга», необходима для оптимального здоровья. Здоровье мозга влияет на все: от памяти и других когнитивных способностей до вашей способности выполнять повседневную деятельность, сохранять равновесие и обрабатывать эмоции. Это также влияет на то, насколько хорошо вы реагируете на боль, давление и температуру.рассказал о самой лучшей диеты для мозга.Включение в свой рацион продуктов, которые снабжают организм ключевыми витаминами, незаменимыми жирами и высококачественным белком, имеет решающее значение для поддержания здоровья вашего мозга.Лучшие продукты для мозга, которые можно добавить в свой рацион, содержат важные питательные вещества, в том числе:Жирные кислоты омега-3 обеспечивают калории для получения энергии и помогают сердцу, легким, иммунной системе, кровеносным сосудам и железам, вырабатывающим гормоны, функционировать должным образом. Исследования показывают, что потребление достаточного количества омега-3 может также снизить риск развития болезни Альцгеймера и деменции.В грецких орехах содержание жирных кислот омега-3 значительно выше, чем в миндале, арахисе или фисташках.Индейка и курица содержат триптофан — белок, используемый для производства серотонина и мелатонина.Естественно, лучший сон может привести к улучшению когнитивных функций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Эта яркая желтая специя богата куркумином, соединением, которое обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и поддерживает здоровую память.Ранее МедикФорум писал о вреде воды из под крана.

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