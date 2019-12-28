Губы дьявола и другие отвратительные тренды в красоте

Губы дьявола

Пересадка ресниц

Фигура бодибилдера

Подтяжка бровей

Графичные брови

Подведённый чёрным нижний контур глаз

Относительно новый бьюти-тренд, который поразил всех на просторах «Инстаграма». Косметологи и общественность просто в шоке, что такое вообще кому-то пришло в голову. А ведь у тренда есть создатель — россиянин Емельян Брауде. Это псевдокосметолог без медицинского образования, называющий своих моделей биоматериалом и по непонятной причине имеющий толпы почитателей в социальной сети. Ведущие эксперты в красоте уже не раз заявляли, что про этот тренд надо забыть, так как филлеры в губах такой формы приведут к их деформации, а вернуться к прежней форме будет очень сложно.Все знают, что можно пересадить волосы на голове. А вот знали ли вы, что есть тренд по пересадке ресниц? Но на деле технология не отработана, поэтому о подобной процедуре лучше забыть до тех времен, пока не будет доказана её безопасность и эффективность.И снова в моде женственные фигуры, а не форма качка. Женщине не подобает так выглядеть, считают эксперты. К тому же для подобного рельефа нужно много вкалывать в зале, а иногда не обойтись без медикаментов и вредных веществ ради наращивания массы. Не надо так портить своё здоровье ради красоты.Сейчас существует такой тренд, чтобы сделать себе такие же высокие брови, как у самой красивой женщины в мире Беллы Хадид. Но косметологи предупреждают, что для европейского типа лица такое положение бровей не естественно, поэтому зря только деньги потратить в попытке быть в тренде.Наконец-то этот тренд теряет свои позиции, хотя в России до сих пор мастера творят ужас на бровях своих клиентов. Яркий и плотный пигмент - это не красота, это моветон. Сейчас в моде объёмные и густые брови, а если вы от природы таковыми не обладаете, то вам подойдут татуаж или микроблендинг.Сложно назвать такой тренд плохим или отвратительным, но надо признать — такой макияж подходит не каждой даме. Слизистая после подводки может изменить форму и размер глаза, поэтому не стоит повторять такое в домашних условиях.