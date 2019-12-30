Новогодний макияж: как быть в тренде?





Уже скоро новогодняя ночь — одна из самых долгожданных в уходящем году. Все готовятся к этому событию: покупают нужные ингредиенты на «Оливье», выбирают наряд, уже придумывают мечты, которые можно загадать под бой курантов. Но образ не будет полным без новогоднего макияжа. Какой выбрать? Какие фишки сейчас в тренде? Рассказывает MedikForum.ru.

Акцент на глаза





Классический тренд, который вряд ли когда-то выйдет из моды. Достаточно сделать качественный акцент на глазах и свежий тон лица. А вот от ярких оттенков губной помады лучше отказаться. Как минимум потому, что вы её «съедите».





Сейчас в тренде белые стрелки. Они выделяются на контрасте с вневременной классикой, такой как чёрные голливудские стрелки. Для более яркого образа в новогодний макияж можно добавить блёстки или стразы. А если говорить про ресницы, то они непременно должны быть в стиле Твигги, чтобы взгляд был максимально распахнутым.





Время экспериментов с тенями





Новогодний макияж не обойдётся без экспериментов. В этот раз можно попробовать самые разные оттенки теней. Например, для светлых глаз — голубых или серых — идеально подойдут винные цвета, золотистые или бронзовые. Главное, не забывайте правильно их нанести и поправлять в течение новогодней ночи.





Карандаш для глаз — обязателен





В любом случае нужно использовать карандаш для глаз в макияже. По контуру лучше использовать тёмный каял, но он должен быть стойким, чтобы макияж не поплыл. И не забывайте о нижнем веке. Можно даже добавить яркий или контрастный отблеск, чтобы подчеркнуть ваш образ.





Шиммеры и другие блёстки





В новогоднюю ночь не может быть мало блеска. Поэтому шиммеры придутся как нельзя кстати. Единственное правило — подберите правильный баланс тонального средства с плотным матовым покрытием, увеличивая стойкость макияжа, разбавляя его более легкими текстурами, сияющими базами или выравнивающими основами под макияж. В таком случае вам не придется часто его поправлять.





Никакого контуринга





В новогоднюю ночь можно обойтись без четких линий, так как подобный макияж будет нуждаться в корректировке. Чтобы лицо было рельефным и свежим, можно использовать пару оттенков тонального крема — светлый и темный, растушевав их аккуратно между собой.





Консилер для кожи вокруг глаз





Обязательно обработайте зону вокруг глаз консилером и зафиксируйте рассыпчатой пудрой. Лучше матовой, которая не будет отражать свет, тогда все недостатки будут не видны на новогодних фотографиях.