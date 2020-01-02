Какие тренды уже не в моде: 5 модных табу





Подбор образа — одна из самых сложных и обсуждаемых тем. Стилисты тратит много времени и сил, чтобы привести в порядок людей, привить чувство стиля, научить подбирать вещи так, чтобы это выглядело модно. Но мода — штука переменчивая. Какие тренды уже не в моде, расскажем в нашем материале.





Табу №1: образ в едином стиле





Надели брюки, значит, нужны туфли-лодочки, рубашка или блузка, пиджак. Так вы считаете? И будете неправы. Это один из самых скучных трендов, которому когда-то все следовали. Сейчас на него наложили табу, потому что сочетание различных стилей позволит создать интересный образ.





Табу №2: сочетание вещей только по фактуре





Нельзя носить плотные текстуры летом, а зимой надевать вещи из летящих тканей. Так считалось всегда, но только не сейчас. Сочетание различных фактур позволит создать нестандартный лук, который всегда будет цеплять взгляд. Поэтому не стоит проходить в магазине мимо необычных фактур, которых у вас ещё не было в гардеробе.





Табу №3: только телесные или чёрные колготки





Цветные колготки обсуждают все кому не лень. Одни считают это неуместным для взрослой женщины, выбирая только телесные или чёрные колготки, а другие вполне способны ставить смелые эксперименты. Сейчас нет табу на такой тренд как цветные колготки — носите такие, какие вам нравятся, но только так, чтобы они сочетались с остальными вещами, а не существовали сами по себе. Это должен быть единый образ.





Табу №4: выбирать одежду только по размеру





Облегающие вещи и только — это уже давно не модно. Последние несколько лет в моде оверсайз, так что постарайтесь сочетать в гардеробе вещи по размеру и сверх него. Но не слишком усердствуйте, потому что ваш внешний вид не должен быть мешковатым, за которым вы потеряетесь.





Табу №5: носить только женские вещи





Женщины привыкли носить вещи, созданные исключительно для них. Но это уже прошлый век. Да, мама говорит вам, что надо носить платья и юбки, чтобы выглядеть женственно, но чем плохи брюки, джинсы, шорты? Особенно модно носить сейчас брючные костюмы, которые можно носить даже по отдельности, что создаст уникальный гардероб и больше вариантов для образов. Мода и индивидуальный стиль — вот идеальное сочетание, которое позволит вам быть настоящей красоткой.