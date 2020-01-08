5 ошибок в уходе за волосами зрелых женщин

Зрелая женщина
Если в 20 лет женщина помыла голову, причесалась и стала красоткой, то в возрасте 40+ этого явно будет недостаточно. Волосы у зрелых женщин не прощают ошибок в уходе. Поэтому важно их не совершать. В нашем материале — самые распространённые из них.

Ошибка №1: никаких бальзамов и масок


Зрелая женщина

Использование бальзамов и масок для волос в зрелом возрасте просто необходимо. Маски, бальзамы, кондиционеры и прочие средства для ухода должны стать вашими постоянными спутниками. После каждого мытья волос стоит их использовать, ведь возрастные изменения влияют на волосы. Желательно выбирать питающие или увлажняющие средства. А при каких-то индивидуальных особенностей, например, выпадении волосы или перхоти, желательно получить консультацию трихолога, который назначит косметику или лекарства в соответствии с вашими потребностями.

Ошибка №2: отсутствие увлажнения


Зрелая женщина

После 40 лет волосы начинают терять цвет, тускнеть, становиться ломкими и сухими. Поэтому необходимо увлажнять их. Как изнутри, так и снаружи. Это значит, что надо пить достаточно вода, а также использовать несмываемые масла и маски, которые обладают накопительным эффектом. То есть спустя время вы заметите разницу.

Ошибка №3: не тот цвет волос


Зрелая женщина

Очень часто в зрелом возрасте женщины красятся в красные оттенки. Но это мало кому подходит по-настоящему. Яркие и насыщенные цвета только подчёркивают возраст. Также стоит забыть о фиолетовом, зеленом отливе на волосах. Идеально окрашивать волосы зрелым женщинам на 3-4 тона светлее вашего натурального оттенка. Это заметно молодит зрелую женщину.

Ошибка №4: химическая завивка и частые укладки


Зрелая женщина

Зрелые женщины чаще делают причёски, но это вовсе не значит, что вы идеальны. Особенно негативно это сказывается на волосах. Уход за ними предполагает отказ от плоек, фенов, утюжков и других средств для укладки, основанных на нагревании волос. Лучше применять фен с холодным воздухом, средства и заколки, не требующие высоких температур для достижения цели в стайлинге волос.

Ошибка №5: неподходящая стрижка


Зрелая женщина

Некоторые женщины стригутся коротко, другие оставляют очень длинные волосы без прежней густоты. И то, и другое чаще всего ошибка в уходе за волосами, которая существенно прибавляет возраст. Идеальны для зрелых женщин каскады до плечей, а если у вас густые волос, то можно оставить каскад по грудь. Уместно делать и прореженную челку, которая уходит в длину ближе к вискам.
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