Нужно ли стирать новую одежду из магазина перед тем, как ее надеть?

«То, что вы контактируете с микробами, не означает, что вы заболеете, - у большинства людей иммунная система справляется с небольшим количеством организмов, которые могут попасть на тело. Тем не менее, организмы, вызывающие гепатит А, диарею путешественника, сальмонеллы, норовирус, грибковые инфекции и стрептококк – передача всего этого вполне возможна, если речь идет об одежде из магазина, которую успели примерить несколько человек», - пояснил Григорий Гольдин.

«Могут возникать покраснение, зуд и сухость кожи, особенно если ткань трется о кожу, например, в области талии, шеи, подмышек и бедер. Большинство раздражителей из новой одежды можно вымыть, но на это может понадобиться несколько стирок. Поэтому, принося новую вещь домой из магазина, постирайте ее, может быть, даже дважды. Когда примеряете одежду в магазине, не снимайте всю свою. Ее после похода по магазинам также стоит постирать, а кроме того, - тщательно вымыть руки, ведь вы трогали вещи, на которых могли быть химические вещества и другие загрязнители. Не лишним будет ополоснуть и лицо», - дал совет Гольдин.