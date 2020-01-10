Нужно ли стирать новую одежду из магазина перед тем, как ее надеть?
Многие ученые рекомендуют стирать новую одежду, которая приносится домой из магазина. Если новую вещь нельзя стирать в стиральной машине, то ее следует пропускать через горячую сушилку перед тем, как надевать.
Многие люди не считают нужным стирать новые вещи из магазина перед ноской. По мнению профессора Филиппа Тирно, директора отделения микробиологии и иммунологии Нью-Йоркского университета, это большая ошибка, которая может стоить здоровья.
Тирно тестировал брюки, блузки, нижнее белье, куртки и другие предметы одежды, приобретенные в сетевых магазинах как высокого, так и более низкого уровня. Тесты показали, что на новой одежде, пока она висит в магазине, разглядывается и примеряется покупателями, оседает множество неприглядных соединений, включая выделения из дыхательных путей, дрожжи, микроорганизмы из разряда кожной и фекальной флоры.
Впрочем, опасные вещества на новой одежде - это только одна из причин для ее стирки после магазина. Многие вещи содержат также химикаты и красители, способные вызывать как минимум кожное раздражение.
По мнению российского врача-дерматолога Григория Гольдина, призыв стирать одежду, принесенную из магазина, действительно оправдан, игнорирование этого правила может привести ко многим проблемам со здоровьем. Врач добавил, что с новой одеждой могут передаваться также насекомые (например, вши). Потенциально через новые вещи могут передаваться педикулез и чесотка.
«То, что вы контактируете с микробами, не означает, что вы заболеете, - у большинства людей иммунная система справляется с небольшим количеством организмов, которые могут попасть на тело. Тем не менее, организмы, вызывающие гепатит А, диарею путешественника, сальмонеллы, норовирус, грибковые инфекции и стрептококк – передача всего этого вполне возможна, если речь идет об одежде из магазина, которую успели примерить несколько человек», - пояснил Григорий Гольдин.
Помимо этого, в процессе производства текстиля, идущего на пошив одежды, используется множество химических веществ – для отбеливания, калибровки, окрашивания, выпрямления, борьбы с усадкой, стойкости к пятнам и запаху и других свойств тканей и одежды. К химическим веществам, часто используемым для окончательной обработки тканей, относятся формальдегид, каустическая сода, серная кислота, бром, смолы мочевины, сульфаниламиды и галогены. Все эти химикаты способны провоцировать развитие различных реакций со стороны организма, самой частой из которых является крапивница.
«Могут возникать покраснение, зуд и сухость кожи, особенно если ткань трется о кожу, например, в области талии, шеи, подмышек и бедер. Большинство раздражителей из новой одежды можно вымыть, но на это может понадобиться несколько стирок. Поэтому, принося новую вещь домой из магазина, постирайте ее, может быть, даже дважды. Когда примеряете одежду в магазине, не снимайте всю свою. Ее после похода по магазинам также стоит постирать, а кроме того, - тщательно вымыть руки, ведь вы трогали вещи, на которых могли быть химические вещества и другие загрязнители. Не лишним будет ополоснуть и лицо», - дал совет Гольдин.
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