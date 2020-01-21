6 признаков дефицита цинка, которые проявляются в ухудшении внешности

«Люди с дефицитом цинка могут также иметь обычно дряблую кожу, на которой видны язвы и следы, которые не заживают или требуют длительного времени для заживления», - добавляет российский дерматолог Григорий Гольдин.

Цинк не зря называют «минералом красоты». Он уступает только железу как наиболее распространенному минералу в организме человека. Одной из основных функций цинка является поддержание здоровья кожи, волос, зубов и ногтей, не говоря уже о функционировании нашего либидо и иммунной системы. Цинк необходим для активности более 300 ферментов, вызывающих биохимические реакции в организме, которые необходимы для синтеза белка, выработки гормонов, а также хорошего самочувствия в целом.По данным Всемирной организации здравоохранения, около 31 процента людей во всем мире испытывают дефицит цинка. Его недостатку особенно сильно подвержены строгие вегетарианцы и веганы, люди, злоупотребляющие алкоголем, а также те, кто страдает от экземы и псориаза (для данных заболеваниях характерны процессы, уменьшающие усвоение цинка организмом).Дефицит цинка ведет к ослаблению иммунной системы, увеличению простудных заболеваний, плохому заживление ран, усталости и низкому половому влечению. Однако эти изменения не всегда бывают замечены своевременно. Существуют и другие признаки дефицита цинка, которые можно обнаружить, просто смотрясь в зеркалоВыраженное выпадение волос на фоне постоянных простуд является одним из ключевых симптомов нехватки цинка. Минерал необходим для хорошей репликации клеток и поглощения белка, и эти его функции обеспечивают нам более густые и блестящие волосы. Его дефицит всегда «бьет» по шевелюре.Для роста тканей и клеток в ногтях необходим устойчивый уровень цинка в организме; при его нехватке неизменно возникают общие проблемы с ногтями, которые, например, могут проявляться в виде белых пятен. Если начнете потреблять больше цинка, то улучшение состояния ногтей будет первым или одним из начальных сигналов организма о том, что уровень минерала восполнен.Цинк является важным элементом во рту – он присутствует в зубном налете, слюне и эмали. В случае дефицита цинка в полости рта происходят неблагоприятные изменения: например, появляется неприятный запах, налет на языке, меняются вкусовые ощущения. Кроме того, при низком уровне цинка невозможно иметь красивые блестящие белые зубы; нехватка минерала делает их непрочными.Врачи отмечают, что у пациентов с низким уровнем цинка в крови часто бывают рецидивирующие воспалительные процессы и язвы в ротовой полости.Согласно данным, опубликованным в журнале Турецкой академии дерматологии, 54% людей, страдающих от прыщей, имеют низкие уровни цинка.Обычно все говорят о кальции для костей, но важным минералом, необходимым для роста и формирования костей, является также и цинк. Он обеспечивает рост и развитие клеток, а также обмен коллагена, необходимый для здоровой кости. Слабые и хрупкие кости являются следствием недополучения цинка.Одними из лучших источников цинка являются красное мясо, такое как говядина, свинина и баранина - цинк в этих продуктах обладает высокой биодоступностью, то есть, организм может легче усваивать его из них по сравнению с другими источниками. Для обеспечения организма цинком следует съедать до 500 граммов вареного красного мяса в неделю.Ранее портал MedikForum.ru писал о других продуктах , обеспечивающих организм цинком.