Новый тренд: в моду вошли накладные воротнички

Девушка

Неожиданный поворот в мире моды. В тренде сезона зима/весна 2020 – огромные накладные воротнички, которыми можно украсить свитер или рубашку.

Этот тренд особенно подойдет девушкам, которые на дух не переносят модный вот уже несколько сезонов «оверсайз» и любят надевать вещи только по размеру. Эксперты советуют носить воротник на свитере некрупной вязки, причем чем больше аксессуар, тем лучше. Особой популярностью пользуется у модниц полукруглая форма, которую уже прозвали «Питер Пен».



Модные критики отмечают, что в этом сезоне актуален минимализм, поэтому нужно отказаться от воротников с крупными камнями и стразами в пользу простых и лаконичных моделей.



На страницах fashion-блогеров в Instagram уже можно вовсю наблюдать модный аксессуар в действии. Стоит отметить, что новым веянием в мире моды уже вдохновились в Chanel, пишет портал «Леди Mail.ru».



Ранее портал «Медикфорум» писал, что сейчас снова актуален популярный аксессуар из нулевых», а именно цепочки для живота.
Яндекс.Новости Читать в Дзен


52-летняя Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз
Ученые: без объятий люди могут заболеть