Новый тренд: в моду вошли накладные воротнички
Неожиданный поворот в мире моды. В тренде сезона зима/весна 2020 – огромные накладные воротнички, которыми можно украсить свитер или рубашку.
Этот тренд особенно подойдет девушкам, которые на дух не переносят модный вот уже несколько сезонов «оверсайз» и любят надевать вещи только по размеру. Эксперты советуют носить воротник на свитере некрупной вязки, причем чем больше аксессуар, тем лучше. Особой популярностью пользуется у модниц полукруглая форма, которую уже прозвали «Питер Пен».
Модные критики отмечают, что в этом сезоне актуален минимализм, поэтому нужно отказаться от воротников с крупными камнями и стразами в пользу простых и лаконичных моделей.
На страницах fashion-блогеров в Instagram уже можно вовсю наблюдать модный аксессуар в действии. Стоит отметить, что новым веянием в мире моды уже вдохновились в Chanel, пишет портал «Леди Mail.ru».
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A black and white tweed coat with Bertha collar embellished with embroidery echoes the stained glass windows of Aubazine — the first images of Virginie Viard’s CHANEL Spring-Summer 2020 Haute Couture collection, photographed by Karim Sadli. #CHANELHauteCouture #CHANEL @AtelierMontex #AtelierMontex @KarimSadli @panhaowen1
Ранее портал «Медикфорум» писал, что сейчас снова актуален популярный аксессуар из нулевых», а именно цепочки для живота.
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