Привет, нулевые! В моду снова вошли цепочки для живота
Новое – это зачастую хорошо забытое старое. Моды это тоже касается. По словам стилистов, в 2020 году снова в тренде окажутся цепочки для живота, которые были популярны в нулевых годах.
Новую жизнь в популярный аксессуар 2000-х «вдохнули» такие звезды, как Бейонсе, Белла Хадид и Кайли Дженнер. Так, например Хадид подчеркнула талию с помощью тонкой бриллиантовой цепочки стоимостью почти 12 тысяч долларов (свыше 760 тысяч рублей) во время отдыха на острове Миконос минувшим летом.
Кайли Дженнер также публиковала у себя в Instagram похожие образы в купальниках. Свой пляжный наряд она дополняла золотой цепочкой с бриллиантовыми камнями.
Впрочем, как отмечают стилисты, чтобы быть в тренде совсем не обязательно покупать цепочки для живота за 12 тысяч долларов. Аналоги можно с легкостью найти в масс-маркете и даже на сайте Aliexpress, сообщает портал «Леди Mail.ru».
Ранее портал «Медикфорум» назвал главный тренд в прическах этой зимы – а именно серебристые и цветные пряди в волосах.
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