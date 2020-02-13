Как не позволить зиме старить кожу
Научно доказано, что низкие температуры ускоряют старение. Но существуют простые правила противодействия этому явлению.
Мы знаем, что солнце пагубно влияет на состояние кожи, а длительные солнечные ванны могут не только повысить риск рака кожи, но и спровоцировать преждевременные морщины. Однако зимой опасность ничуть не меньше. Если мороза нет, то сосуды расширяются, а кожа краснеет, когда же температура опускается, то сосуды начинают сжиматься и рождают спазмы. Это нарушает кровоснабжение тканей, снижает обмен веществ, вызывает сухость кожи, провоцирует мелкие трещинки. Чем сильнее застаивается кровь, тем выше синюшность лица. Особенно пагубно мороз действует на сухую кожу.
Перед выходом зимой на улицу не стоит умываться горячей водой, ведь резкий перепад температуры вреден для кожи. Если в связи с профессией вам зимой приходится часто и много находиться на улице, используйте специальные защитные лосьоны или просто накладывайте тонкий слой свиного или гусиного жира на кожу. Обычное сало нарежьте кусочками, растопите в кастрюле, процедите, положите в баночку и охладите. После этого состав готов к использованию. А вот на крема рассчитывать зимой не стоит, ведь в их состав входит вода. Ее испарение вызывает охлаждение кожи и сужение сосудов.
Более тщательно вытирайте руки и лицо после мытья зимой, особенно перед выходом на улицу. При потрескавшейся коже рук помогут специальные ванночки на травах или растительном масле. Покупайте масла шалфея, ромашки, липового цвета и смешивайте между собой в равных пропорциях. Продолжительность процедуры не должна превышать 15 минут. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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